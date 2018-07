Freude über Festival-Freikarten

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die glücklichen Gewinner der Karten fürs Helene Beach Festival heißen Claudia Eckardt und Dennis Adam, beide aus Frankfurt, sowie Isabell Regulski und Antje Borchardt aus Brieskow-Finkenheerd. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir dabei sein dürfen“, freuten sich die beiden Frankfurter. Isabell Regulski reagierte genauso entzückt über den Gewinn: „Ich freue mich wirklich sehr!“

Sie haben in der kommenden Woche die Möglichkeit, 150 Künstler auf acht Bühnen zu feiern. Zur Verfügung gestellt hat die Tickets die Sparkasse-Oderspree, die gemeinsam mit der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse zu den Sponsoren des Festivals gehört. „Für Sparkasse und LBS stellt das Festival eine feste Marke für die Region dar“, betont Dan Giebel, Gebietsleiter Brandenburg Ost der LBS. Doch auch aus ganz Deutschland und darüber hinaus ziehe das Festival junge Menschen an. „Das belegen die Besucherzahlen jedes Jahr auf das Neue.“ Deshalb freuen sich Sparkasse und LBS über die Resonanz, die Frankfurt mit seiner „Kleinen Ostsee“ hat, sagt Dan Giebel. In dieser Woche haben er und Vertreter der Sparkasse den Sponsorvertrag an Daniel Grabow übergeben.

Gemeinsam sind Sparkasse und LBS kommenden Freitag und Sonnabend, 27. und 28. Juli, mit einem eigenen Stand auf dem Festival vertreten. Geboten wird dort die Teilnahme an einem Gewinnspiel, bei dem es 50 Freikarten für das Helene Beach Festival 2019 zu gewinnen gibt. Darüber hinaus bieten Sparkasse und LBS das kostenlose Laden von Handys in einer Lounge an, außerdem gibt es dort Sonnenbrillen und Frisbee-Scheiben – allerdings nur solange der Vorrat reicht.