AfD-Abgeordnete im Bürgerdialog

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Abgeordneten der AfD im Bundestag Steffen Kotré und Roman Reusch traten am Donnerstagabend im Bolfrashaus bei einem Bürgerdialog auf. Der Einladung der Landesgruppe der AfD im Bundestag waren etwa 60 Zuhörer gefolgt. Den meisten Raum in den Debattenbeiträgen der beiden Abgeordneten und bei Meinungsäußerungen aus dem Publikum nahm die Flüchtlingspolitik ein.

Roman Reusch, ehemals Staatsanwalt in Berlin, betonte mehrmals, dass die AfD-Fraktion wiederholt Anträge zur Asylpolitik im Bundestag eingebracht hätte, die zuerst von allen anderen Fraktionen zurückgewiesen und später nahezu identisch von den Regierungsfraktionen eingebracht und dann angenommen worden wären. Reusch, der in Stahnsdorf lebt, warf den anderen Parteien im Bundestag Heuchelei im Umgang mit der AfD vor. Reusch forderte, kriminelle Flüchtlinge schneller abzuschieben. Das würde dazu führen, dass die Kriminalitätsrate drastisch in den Keller ginge. Genaue Zahlen über den Anteil dieser Kriminalität an den Gesamtdelikten nannte er nicht. Reusch forderte zudem, dass die Bundesregierung mehr Anreize schaffe, damit Flüchtlinge freiwillig in ihre Heimatländern zurückkehren.

Steffen Kotré, auch Vorsitzender der AfD Dahme-Spreewald, beklagte, dass die AfD, die mit 12,6 Prozent gewählt wurde, in den wichtigsten Politik-Talkshows mit nur vier Prozent der eingeladenen Gäste derzeit völlig unterrepräsentiert sei.

Wie der AfD-Stadtverordnete Wilko Möller am Rande der Veranstaltung betonte, bereite der Frankfurter Stadtverband sich langfristig auf die Kommunal- und Landtagswahlen im kommenden Jahr vor. Bereits 13 Bürger hätten sich bereiterklärt, für die AfD bei den Kommunalwahlen 2018 anzutreten. Darunter würden sich „kompetente Leute“ befinden. „Wir haben aus Fehlern der Vergangenheit gelernt“, sagte er in Bezug auf Kandidatennominierungen in den vergangenen Jahren. (hk)