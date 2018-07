Handwerkernachwuchs dringend gesucht

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Endlich Sommerferien! So denken viele Absolventen der 10. Klasse. Längst nicht alle von ihnen wissen, wie es jetzt für sie weiter geht. Mancher ist unentschlossen, welche Ausbildung er im Herbst beginnen soll. Dabei sucht die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) für ihre Betriebe dringend Nachwuchs.

Den Mangel an Fachkräften spürt der Uckermärker ganz genau. Er muss manchmal wochenlang auf einen Handwerkertermin warten. Egal, ob er seine Hofeinfahrt pflastern lassen will oder eine moderne Dusche im Badezimmer braucht. Auf der einen Seite suchen kleine und mittlere Handwerksfirmen gute Fachkräfte. Auf der anderen Seite war das Angebot in der Berufswahl für junge Leute noch nie so vielfältig.

Doch es gibt viele Gründe, warum beide Seiten nicht zueinander finden. Lehrlinge werden in fast allen Betrieben des Kammerbezirkes Frankfurt (Oder) gesucht, zu dem die Landkreise Oder-Spree, Märkisch Oderland, Frankfurt, Uckermark und Barnim gehören.

Am 30. Juni gab es 469 freie Ausbildungsplätze. Davon waren allein 250 freie Plätze in Uckermark und Barnim. Heutzutage müssen 16- und 17-Jährige ihren Heimatlandkreis nicht mehr wegen einer guten Ausbildung verlassen. Das hat vor zehn Jahren noch ganz anders ausgesehen, als Ausbildungsplätze rar waren und die Zahl der Jugendlichen hoch. Mancher Junge und manches Mädchen ist da bis nachBaden-Württemberg auf Lehrstellensuche gegangen.

„Über diese 469 gemeldeten Plätze hinaus gibt es weitere Firmen, die gerne Azubis hätten“, weiß Michaela Schmidt. Sie ist Leiterin der Berufsbildung in der Handwerkskammer Frankfurt (Oder). Lehrlinge im Bereich Metallbau und sogar KfZ-Mechaniker werden gesucht. In Uckermark und Barnim suchen Betriebe 17 junge Leute, die Anlagenmechaniker im Bereich Sanitär, Heizung, Klimatechnik werden wollen. Außerdem werden in beiden Landkreisen 15 angehende Elektroniker und neun Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk gebraucht. Die Situation sieht im Bereich der Handwerkskammer Cottbus ähnlich aus.

Michaela Schmidt weiß, dass Handwerksfirmen im Vergleich zu Großbetrieben keinen leichten Stand haben. Bäcker und Fleischer zum Beispiel müssen ganz früh raus. In anderen Handwerksberufen fährt man auf Montage. „Die kleinen Unternehmen müssen sich bei Azubis positiv darstellen, von der Fahrkostenerstattung bis zum Bezahlen von Lehrbüchern. Das ist schwer. Kleine Betriebe punkten aber mit guten Überstundenregelungen und familiärer Atmosphäre.“ In Handwerksfirmen von Uckermark und Barnim haben 160 junge Leute einen Vertrag für das neue Ausbildungsjahr abgeschlossen. 2017 waren es um diese Zeit 144 Verträge. „Wir haben zwar einen leichten Aufschwung. Dennoch sind wir in Sorge. Manche Jugendliche schließen zwei Verträge ab und entscheiden sich später“, sagt Michaela Schmidt und bittet die Jugendlichen, rechtzeitig abzusagen, sodass der Betrieb schnell reagieren kann.