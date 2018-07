Biesenthaler Unternehmen errichtet Reptilienhabitat

moz

Biesenthal Die TZMO Deutschland errichtet an ihrem Standort in Biesenthal ein Reptilienhabitat. Das Unternehmen der Verbands- und Gesundheitsbranche baut derzeit einen neue Logistikhalle. Dadurch gehen bestehende Habitatflächen am Standort verloren und sollen ersetzt werden.

Mitgliedern des Biesenthaler Bauausschuss war es wichtig, dass durch das neue Habitat an der Nordgrenze des Plangebiets der Zugang zum Wald nicht verbaut wird. Außerdem wurde Wert darauf gelegt, dass das künftige Reptiliengelände naturnah gestaltet und die Maximalhöhe von zwei Metern nicht übersteigt. Der Entwurf wurde einstimmig gebilligt.

Für die Herstellung des neuen Habitats wird Boden verwendet, der sich bereits auf dem Gelände befindet. Zu den sogenannten Habitatrequisiten, die angelegt werden, zählen Sandstellen und Steinhaufen, die unter anderem durch Gehölzgruppen ergänzt werden.