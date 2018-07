Videoüberwachung: beschlossene Sache

Simone Weber

Rathenow Die Diskussion um die verstärkten Probleme auf dem Märkischen Platz beschäftigt die Stadt und ihre Einwohner seit Monaten. Zur letzten Stadtverordnetenversammlung beantragte die CDU-Fraktion die Videoüberwachung sowie die Erarbeitung eines Konzepts für „Sicherheit und Ordnung auf dem Märkischen Platz“ und eine stärkere Präsenz von Ordnungshütern am Wochenende, besonders in den Abend- und Nachtstunden, sowie die Prüfung dazu eventuell nötiger Neueinstellungen.

„Videoüberwachung kann keine Straftaten verhindern, sie soll aber die Ermittlungsarbeit erleichtern und beschleunigen und zu einer zügigen Bestrafung der Täter führen“, begründete CDU-Fraktionschef Andreas Gensicke den Antrag und verwies auf Videoüberwachung in der Bahn, an Tankstellen und in Geschäften. „Wir haben entsprechende Diskussionen der Bürger aufgegriffen“, unterstützte Parteifreund und Bürgermeister Ronald Seeger den Antrag.

„Das Meinungsbild der Bevölkerung zur Videoüberwachung ist heterogen“, so Linksfraktionsvorsitzender Daniel Golze und wurde in seiner Kritik durch Karsten Ziehm (FDP/Pro Rathenow) unterstützt, der viel mit Rathenowern darüber gesprochen hat. „Die praktische Handhabung der Videoüberwachung ist derzeit ungeklärt. Die damaligen Kamerabilder der Videoüberwachung am früheren Club Lemuria wurden direkt bei der Rathenower Polizeiwache aufgeschaltet und eine Streife konnte so direkt eingreifen“, so Golze weiter, der eine Einzelabstimmung über die drei Forderungen des CDU-Antrags forderte. „Zudem fehlt das seit einem Jahr durch die Abgeordneten geforderte Sicherheitskonzept.“

Manfred Lenz (SPD) sprach sich gegen Videoüberwachung aus, würde den anderen beiden Punkten aber zustimmen. Allerdings stimmte die SPD dann, gemeinsam mit der CDU und weiteren einzelnen Abgeordneten gegen die geforderte Einzelabstimmung über die drei CDU-Forderungen.

Im Rahmen der Einwohnerfragestunde legte Denise Jäkel im Namen des Kinder- und Jugendparlaments (KiJuPa) den Standpunkt vieler Rathenower Jugendlicher dar. „Die Erstellung eines Konzepts für Sicherheit und Ordnung auf dem Märkischen Platz können wir nur unterstützen. Aber wir sprechen uns deutlich gegen eine Videoüberwachung auf dem Märkischen Platz aus. Eine Videoüberwachung bedeutet keinerlei Lösung der vorhandenen Probleme“, so die junge Rathenowerin. „Die Kameras würden nur das subjektive Sicherheitsgefühl erhöhen.“ Denise Jäkel verwies auf frühere Probleme mit Jugendlichen am Alten Hafen. „Durch verstärkte Kontrollen wurden diese Probleme nur verdrängt“, so Jäkel weiter. „Ein Sicherheitskonzept inklusive sozialer Maßnahmen, die helfen, die Probleme, die teilweise bereits im Elternhaus beginnen, wäre der nachhaltigere Weg.“ Aber auch zeitintensiver. „Es fehlen Angebote für die Jugendlichen in unserer Stadt“, warf noch Jürgen Albrecht (Die Linke) in die Diskussion ein.

Die Stadtverordneten beschlossen letztlich mehrheitlich (mit 17 von 24 Stimmen) den CDU-Antrag. Unklar blieben indes die Finanzierung der Überwachung, wer die Daten auswerten soll und wie die Speicherung der Daten bewerkstelligt werden soll. Das Innenministerium und die Polizeidirektion müssen derweil der Überwachung noch zustimmen.