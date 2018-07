Eine Brücke für sieben Juroren

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Die Fachjury der Ausstellungsreihe „Ermutigung“ der format gGmbH erhält den Sozialpreis „Die Brücke“ des SPD-Ortsvereins Fürstenwalde. Die feierliche Übergabe durch Mitglied und Geschäftsführer der format gGmbH Roland Schulze fand am Freitag im Rahmen des SPD-Sommerfestes statt.

„Die Frauen und Männer der Jury haben über Jahrzehnte andere ins Licht gestellt“, lobte Roland Schulze ihr ehrenamtliches Engagement. Jahr für Jahr wählen die sieben Jurymitglieder aus rund 1500 Kunstwerken behinderter Menschen Arbeiten aus, die bei einer großen Schau gezeigt werden. „Ich kann nur jedem empfehlen, sich die Ausstellung in der Erich-Kästner-Schule anzusehen“, sagte Jury-Vorsitzender Manfred Reim. Außer ihm gehören die Kunstpädagogen und Künstler Daniel Becker, Cornelia Langnickel, Klaus Deutsch, Brigitte Fricke, Ingrid Holm-Saager und Antje Meinel dem Auswahlkomitee an. Verbunden mit der Ehrung ist ein Preisgeld in Höhe von 250 Euro.

Beim Sommerfest im Bischofsschloss mit Grillbuffet und Musik von der Gruppe „Die Randberliner“ hat Juliane Meyer, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, zudem zwei langjährige Mitglieder geehrt: Gerda Fißmann, die seit 40 Jahren in der SPD ist, und Elisabeth Alter, Mitglied seit 25 Jahren.