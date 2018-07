Wie Fledi einen Tag lang Tropen erleben

Gabriele Rataj

Julianenhof (MOZ) Julianenhof. Sind Fledermäuse etwa „out“, wie es Neudeutsch heißt? Ist alles bekannt und demnach langweilig, wenn ein Besuch im Internationalen Fledermausmuseum bereits abgehakt ist? Nein, sagen die ehrenamtlichen Nabu-Akteure in Julianenhof. Wir haben eine tolle Ferienaktion zu bieten.

Fledermaus sein. Vielleicht dort, wo bestimmte Arten im Regenwald zu Hause sind. Möglicherweise Indonesien. Oder aber als Orang-Utan sich auf die Brust klopfen, als Tiger durchs Gras des Fledermausgartens schleichen, als Honigbär die Bäume hinter der Feldsteinscheune nach Leckereien absuchen ...

Welches Kind sollte da nein sagen und welcher Jugendliche nicht mal gern in die Rolle eines Jägers oder Ureinwohners dieser Region schlüpfen. Ob Baumkänguru, Paradiesvogel, Holzfäller oder Politiker – so ziemlich alles ist möglich, wenn im Internationalen Fledermausmuseum Julianenhof in den Ferien mehrfach Mitmach-Theater angesetzt ist.

Höhepunkt ist ein Theater-Workshop am 28. Juli, 11 bis 16 Uhr, bei dem es um Kelelawar geht – so heißt die Fledermaus auf Indonesisch. Dann ist einen ganzen Sonnabend lang Leben im Regenwald angesagt oder verständlicher: Improvisationstheater, bei dem gleichzeitig das Leben tropischer Fledermäuse kennengelernt werden kann, bei dem Verständnis für biologische Abhängigkeiten erzeugt werden soll und sich die Beteiligten in die Beziehung Mensch – Fledermaus einfühlen können.

Dazu hat Ursula Grützmacher, Leiterin des ehrenamtlich durch den Nabu-Regionalverband Strausberg-Märkische Schweiz geführten einzigen Museums dieser Art in Deutschland, Kontakt zum Improvisationstheater TiKiJu geknüpft. Schauspieler, Theaterpädagoge, Naturwissenschaftler, Regenwald-Experte gehören zu dessen beruflichem Hintergrund.

Seit Jahren unterstütze sie den Verein „Rettet den Regenwald“, wo auch das Theater aktiv ist, sagte die Nabu-Akteurin der MOZ. So habe sich die Gelegenheit geboten, mit TiKiJu – Abkürzung aus Theater, Improvisation, Kinder, Jugendliche – dieses über ein EU-ELER-Programm geförderte Ferienprojekt auf die Beine zu stellen. Es ist nicht das Erste für TiKiJu, seit 2015 wurden bereits 18 Stücke mit Kindern und Jugendlichen auf die Bühne gebracht.

Als Einstimmung ins Thema „Fledermäuse bei uns und in den Tropen“ fungiert der Besuch der Ausstellung in Julianenhof. Die Theaterleute bringen als Ausgangsstoff Briefe indonesischer Kinder mit, die gegenseitig vorgelesen und daraus Ideen für die ausgewählten Rollen abgeleitet werden. Episoden aus diesen Briefen sind es dann auch, für die Szenen entwickelt, Kostüme zusammengestellt werden, geschminkt und gespielt wird.

„Ein spannender Tag für Kinder und Jugendliche“,verspricht Ursula Grützmacher und weist insbesondere auf die mit der spielerischen Aktion verbundene Wissenserweiterung hin. Denn für die Natur und die Menschen in den Tropen hätten Fledermäuse äußerst wichtige Funktionen. „Sie tragen zum Erhalt der Artenvielfalt bei, indem sie beispielsweise die Samen tropischer Bäume durch ihren Kot verbreiten.“ Insekten, die bei anderen Malaria übertragen können, schmecken ihnen einfach, womit sie deren Zahl gleichzeitig reduzieren.

Was für eine Geschichte lässt sich wohl aus all den Zutaten zum Workshop machen! Einen Vorgeschmack bietet die stimmungsvolle Schilderung in der TiKiJu-Ankündigung: Wenn abends die Dämmerung hereinbricht, fliegen Tausende Fledermäuse aus Höhlen und küstennahen Schlafplätzen zu den Regenwäldern. Sie strömen aus Dachritzen und Hausspalten der Städte in die Gärten. Nur am Rand des Urwalds, wo sich riesige Ölpalmplantagen breitmachen, sind am Himmel weder Vogel noch Fledermaus zu sehen ...

Die Teilnahme kostet nichts, doch für jede Spende sind die Ehrenamtlichen dankbar. Außerdem sollte jeder für die eigene Verpflegung sorgen.