Sandra Euent

Ketzin/Havel (MOZ) „Eine ganze Woche ganz viel Theater!“ Möglich mach dies das Traumschüff. Es wird im August in Ketzin anlegen und dort neben seinem Bühnenprogramm auch eine spielpraktische Projektwoche für Jugendliche anbieten.

Die Projektwoche richtet sich an Kinder und Jugendliche ab einem Alter von 10 Jahren und wird von Theaterpädagogen und Schauspielern des Traumschüffs angeleitet. Es findet in der Woche vom 20. bis zum 24. August statt. Jeweils nach dem Schulunterricht, von 13.30 bis 18.30 Uhr, ist die Projektarbeit angesetzt. Auf spielerische Weise werden die Jugendlichen an die Theaterarbeit herangeführt und lernen anhand theatraler Mittel sich mit sich selbst und mit Multikulturalität auseinanderzusetzen.

Neben dem Traumschüff sind auch der Jugendclub „Mikado“ und die Räumlichkeiten der Akademie Paretz Orte des Theater-Workshops. Das theaterpädagogische Angebot wird durch das Bündnis für Bildung im Rahmen des Förderprogramms „Kultur macht stark“ gefördert und ist für die Teilnehmenden kostenfrei. Interessierte Kinder und Jugendliche können sich noch bis zum 1. August unter ahoi@traumschueff.de anmelden.

Das Traumschüff und seine Besatzung legt natürlich nicht in Ketzin an, ohne auch einige Vorstellungen zu spielen. An der Ketziner Havelpromenade wird am Montag, 20. August, um 15 Uhr das Stück Planet Acasio - ein Raumschüff-Abenteuer gespiel. Am Dienstag, 21. August, findet um 19.30 Uhr ein Kennenlernen bei Seemannsgarn & Schmalzstulle statt. Freitag, 24. August wird um 19 Uhr das Stück Bibergeil zu sehen sein. Am Samstag, 25. August, ebenfalls um 19 Uhr, das Stück Treue Hände - Teil 2: Oranienburg mit anschließender Live-Musik und schließlich wird am Sonntag, 26. August, um 15 Uhr nochmals Planet Acasio - ein Raumschüff-Abenteuer gezeigt. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.