SPD verhindert Ansiedlung einer Firma

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Hennigsdorf.Die SPD hat im nichtöffentlichen Teil der Stadtverordnetensitzung vom Juni die Ansiedlung der Firma E-Shelter verhindert. Unterstützt von einigen weiteren Abgeordneten, ließen sie den vom Rathaus vorbereiteten Grundstücksverkauf im Gewerbepark Nord scheitern.

Ohne den Namen der Firma zu nennen, bestätigte auch Bürgermeister Thomas Günther (SPD), dass der Verkauf des letzten großen Gewerbegrundstücks, das sich von der Fabrik- zur Küntscherstraße erstreckt, nicht zustande gekommen ist. Dass es sich um die letzte große Fläche für eine Ansiedlung handelt, habe die SPD dazu bewogen, den Verkauf abzulehnen, erläuterte deren Fraktionschef Udo Buchholz. „Das richtete sich nicht gegen die Firma. Wir halten es aber für sinnvoller, das Areal als Vorrat für die Ansiedlung mehrerer kleiner und mittelständischer Betriebe, die erheblich mehr Arbeitsplätze schaffen, zu bewahren.“ Nach Informationen dieser Zeitung wollte E-Shelter zwischen 30 und 35 Jobs nach Hennigsdorf bringen. Die international agierende Firma, die laut Internetpräsenz hoch entwickelte Rechenzentren baut und betreibt, sah sich im Laufe der Woche nicht in der Lage, sich zu den Folgen der verhinderten Ansiedlung zu äußern.

Dass die SPD vorsichtig mit dem Verkauf von städtischem Gewerbeland ist, dürfte davon beeinflusst sein, dass die Stadt damit kaum noch bevorratet ist. Wer von der Fabrikstraße aus den Blick über das ehemalige Walzwerk schweifen lässt, schaut zwar bislang ins Leere. Aber dieser Blick täuscht. Einen anderen, und zwar wesentlich bunteren, hat Grit Liebig. Die im Rathaus für Wirtschaftsförderung zuständige Fachdienstleiterin breitet zwei Karten der Gewerbegebiete Nord und Süd aus. Alle blau, gelb oder rot markierten Flächen sind reserviert, zum Verkauf genehmigt oder auch schon verkauft worden. Die E-Shelter verweigerte Fläche ist sozusagen das letzte Filetstück, das noch im städtischen Immobilien-Schaufenster liegt.

Liebigs Arbeit spielt sich eher im Verborgenen ab. Investoren zu finden, aber auch zu prüfen und dem Stadtparlament den Verkauf eines Grundstücks vorzuschlagen, all das findet hinter verschlossenen Türen statt. Auch die Abgeordneten entscheiden über solche Verkäufe nichtöffentlich. Bis sich die Baukräne drehen, kann es mehrere Jahre dauern. Sie führt ein Beispiel an: „In einem Fall hatte ich zu der Firma im November 2015 den ersten Kontakt. Doch von Bautätigkeit sehen Sie bis heute nichts. Diese Verschiebungen kann die Firma aber sehr plausibel begründen. Wir sind immer noch guter Hoffnung.“ In einem anderen Fall sei der Kaufwunsch erst im April bekannt geworden, hier könnte noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden.

Wer das Gelände des alten Walzwerks genau unter die Lupe nimmt, entdeckt am entferntesten Ende Bauzäune. Zwei Unternehmen haben hier mit den Arbeiten begonnen. Die Berliner Firma 3A Trading vertreibt Propeller für Schiffsmotoren. Das Bauschild verkündet, dass hier eine Lagerhalle samt Büro gebaut wird. Wie viel Arbeitsplätze das bringt, ist offen. In derselben Straße ist die Firma TopGast aus Rosenheim, die Lebensmittel für die Gastronomie vertreibt, mit dem Bau schon einen Schritt weiter.

Es tut sich also etwas auf dem noch trist aussehenden Gelände. Auch wenn die sich ansiedelnden Firmen nicht unbedingt zum für Hennigsdorf gewählten Schwerpunkt passen. Die liegen laut Bürgermeister Thomas Günther in der Metall- und Elektrobranche sowie im traditionsreichen Bereich des Schienenfahrzeugbaus.