Auf Weltmeisterregatta folgt Meisterregatta

Gunnar Reblin

Lindow/Travemünde (MOZ) Koffer ausgepackt und Koffer umgehend wieder neu bestückt: Für Seglerin Sophie Elbrandt steht nach der WM-Teilnahme in Polen ein weiterer Höhepunkt an. Die 14-Jährige von den Lindower Regatta Seglern (LRS) greift bei den Deutschen Meisterschaften in der Bootsklasse Laser 4.7 nach den Sternen. Bei der 129. Travemünder Woche setzt sie Segel in der Lübecker Bucht.

„Mein Ziel ist es, mich in der oberen Hälfte des Teilnehmerfeldes zu platzieren“, sagt Sophie Elbrandt. Bei den Deutschen Meisterschaften will sie nach dem „großartigen WM-Erlebnis“ in Polen noch mehr aus sich herauskitzeln, „einfach besser abschneiden“, wie sie ergänzt.

Am Mittwoch war die Lindowerin vom Weltturnier in Gdynia nach Hause zurückgekehrt. Umgehend wurde der Koffer umgepackt. Denn bereits am Donnerstag ging es weiter nach Travemünde. Dort stehen, so weißt es die eigens eingerichtete Homepage aus, bei der 129. Auflage – der „schönsten Regattawoche der Welt“ – Meisterschaften auf allen Ebenen an. Sportlicher Höhepunkt wird der Auftritt der Vaurien (Regattajolle) sein, die ihre Weltmeister ermitteln. Dazu kommen die Flying Junior mit den Europameisterschaften. Um deutsche Titelehren geht es bei den Variantas, den 5.5mR und im Jugendbereich bei den Laser (Radial und 4.7). Auch die Bundesliga ist wieder dabei.

Für die jugendlichen Laser-Segler ist es bereits das fünfte Mal in Folge, dass sie ihre Deutschen Jugendmeister in den Klassen 4.7 und Radial in der Lübecker Bucht ermitteln. Für Sophie Elbrandt ist es das erste Mal. Sie segelt erst seit knapp zehn Monaten im Laser. Die Abläufe in Travemünde kennt sie aber bestens. „Ich war im Vorjahr noch mit dem Opti dabei“, erklärt sie. In diesem Jahr muss sie dann mit dem Laser die Tücken der Lübecker Bucht beachten, vornehmlich „den Strom“, so ihre Erfahrung.

Insgesamt 82 Starter stehen auf der Teilnehmerliste der Laser 4.7 International German Youth Championship, wie die Meisterschaften offiziell betitelt werden. Anders als bei der WM in Polen segeln diesmal Jungen und Mädchen zusammen. Am Montag steht die erste Wettfahrt auf dem Plan. „Ab da an gebe ich alles, um möglichst weit vorn zu landen“, sprüht Sophie Elbrandt bereits wieder vor Tatendrang. Dabei hat die 14-Jährige gerade erst ein kräftezehrendes Programm hinter sich gebracht.

Elf Wettfahrten bestritt sie bei dem WM in Polen. Bei insgesamt 177 Startern ließ die junge Lindowerin 30 Starter hinter sich. Ein großer Erfolg. War es doch ihre erste WM. Dazu in einer für sie noch neuen Bootsklasse. Und darüber hinaus war Sophie Elbrandt mit 14 Jahren eine der Jüngsten vor Ort. „Für meine Erwartungen lief es ganz gut. Ich bin ja ganz entspannt an diese Weltmeisterschaft herangegangen. Für mich war alles ein großer Lerneffekt“, erklärte sie. Elbrandt zählte zum fünfköpfigen (zwei Mädchen, drei Jungen) Team Brandenburg.

Bei der Deutschen Meisterschaft vertritt sie die Lindower Regatta Segler (LRS). Und die Lübecker Bucht scheint bei den Laser-Athleten immer beliebter zu werden. Von Jahr zu Jahr steigern sie ihre Teilnehmerzahl zur Travemünder Woche. In diesem Jahr wollen 82 Jugendliche bei den Laser 4.7 und erneut über 100 bei den Laser Radial um die Meistertitel kämpfen. Den Beinamen „International“ hat sich die Deutsche Jugendmeisterschaft dabei wahrlich verdient. Denn bei den Radials sind neben der großen deutschen Flotte auch Starter aus Frankreich und sogar aus HongKong, Taipei sowie Trinidad und Tobago gemeldet. In der 4.7-Klasse sind die deutschen Talente hingegen unter sich. Mittdrin: die Lindowerin Sophie Elbrandt.