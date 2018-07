90er-Sause auf der Freilichtbühne

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Luft nach oben ist noch!“ Stefan Reschke, der gemeinsam mit Toralf Sader den diesjährigen Hütte-Konzertsommer auf der Freilichtbühne in Eisenhüttenstadt organisiert, schaut sich am Freitag noch einmal den Ticketverkauf für die „90er-Sause“ mit Mola Abebisi, Oli P., Mark OH und Fun Factory an diesem Sonnabend an. „800 bis 900 Tickets sind bisher etwa verkauft worden“, sagt er und hofft, dass das Interesse an der Abendkasse hoch ist.

„Wir nehmen das schon alles sehr ernst“, versichert Reschke, der sich wünschen würde, dass sich die Eisenhüttenstädter und Besucher aus dem Umland endlich richtig zu ihrer Freilichtbühne bekennen. „Es wäre schon schön, wenn sie sich ihre Tickets auch ein paar Tage vorher sichern. Dann wird das am Einlass alles nicht so in die Länge gezogen und man auch hat auch mehr Planungssicherheit.“ Schließlich müssen die Gastronomen auch planen, wie viele Bratwürste, Bouletten, Brötchen und Brötchen sie beispielsweise bereithalten müssen. „Auch Eis wird es wieder geben“, sichert Stefan Reschke zu. „Und damit die Getränke schön kalt sind, stehen sie seit Mittwoch im Kühlschrank.“

Das Wetter, von dem die meisten Besucher ihren Ticketkauf abhängig machen, soll am Sonnabend hervorragend werden. Sonne pur ist angesagt, den ganzen Tag über. Doch die Erfahrung vergangener Konzerte lehrt: Selbst bei Regen kann die Stimmung auf der Anlage in den Diehloer Bergen super sein. „Wir brauchen die Eisenhüttenstädter und Gäste von außerhalb, wenn wir diese tolle Anlage am Leben erhalten wollen“, betont Stefan Reschke.

Die „90er-Sause“ ist das zweite von insgesamt drei Konzerten auf der Freilichtbühne. Das Highlight kommt dann am 4. August, findet Reschke. Da wird Beatrice Egli mit ihrer Band für Stimmung sorgen. Auch dafür sind bisher etwa 800 Tickets verkauft worden. Auch da geht noch was, denn Freilichtbühne bietet Platz für gut 2000 Besucher. Ob und wie es dann im kommenden Jahr weitergeht, das wird nach der Auswertung des diesjährigen Hütte-Konzertsommers entschieden.

Dass die Freiluftanlage Potenzial hat, und dass die Menschen daran glauben, zeigte sich bereits im Vorfeld der Konzerte. Da hatten Reschke, Sader, zwei Heimatvereine aus Eisenhüttenstadt und die Stadtverwaltung einen Frühjahrsputz organisiert. Gekommen waren viele.

„90er-Sause“, Sonnabend, 20 Uhr, Freilichtbühne Eisenhüttenstadt