Rathaus schlägt 200 000 Euro vor

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Voraussichtlich im Oktober wird entschieden, welche Geh- und Radwege im kommenden Jahr in der Barnimer Kreisstadt saniert werden. Dies hat Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner am Donnerstagabend im Hauptausschuss mitgeteilt. Diese Aussage gehörte zu den Antworten auf einen Fragenkatalog, der von Carsten Zinn, Vorsitzender des Unabhängigen Wählerbündnisses Eberswalde, namens seiner Fraktion eingereicht worden war. Es sei nicht vorgesehen, den Teilnehmerkreis der Runde zu erweitern, die über die Prioritätenliste befindet, führte Anne Fellner an. Bislang und damit auch weiterhin wirken neben Verwaltungsmitarbeitern und Stadtverordneten auch Ortsvorsteher, Vertreter von Kinder- und Jugendeinrichtungen am Runden Tisch mit. Zudem wird die neugegründete AG Rad vertreten sein.

Von Carsten Zinn war angeregt worden, das Treffen für die interessierte Öffentlichkeit zu öffnen. Dies hielt die Baudezernentin nicht für zweckdienlich. „Wir tragen aber dafür Sorge, dass die Wünsche der Einwohner, die auf Versammlungen, in Schreiben, E-Mails und Anträgen für den Bürgerhaushalt artikuliert werden, in die Entscheidungsfindung einfließen“, sagte sie.

Den Vorschlag, allen Teilnehmern des Runden Tisches vorab die von der Verwaltung erstellte und als Vorschlag gedachte Prioritätenliste zur Verfügung zu stellen, fand die Baudezernentin gut und sagte zu, ihn prüfen zu lassen. Auch 2019 werden für die Sanierung wieder 200 000 Euro bereitgestellt. Es sei denn, die Stadtverordneten setzen mehr Geld dafür durch.