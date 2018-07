Viele Radwege sind marode

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Dem Wirtschaftsfaktor Fahrrad widmet sich eine neue Serie dieser Zeitung. Wie radfahrerfreundlich ist Brandenburg, fragteStefan Overkamp (47), Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Landesverband Brandenburg e.V. (ADFC).

Herr Overkamp, wie viele Kilometer radeln Sie im Monat?

Gute Frage. So genau kann ich das gar nicht sagen. Schätzungsweise 200 Kilometer im Monat.

Fahren Sie mit dem Rad zur Arbeit?

Ich arbeite im Home-Office. Meine Wegstrecke ist die Treppe. Aber ich fahre regelmäßig, vier bis fünf Mal im Monat, von meinem Wohnort Teltow zur Geschäftsstelle des ADFC nach Potsdam. Und dann bin ich auch gerne am Wochenende und in der Freizeit mit dem Rad unterwegs.

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Radroute nach Potsdam?

Ich habe mehrere Möglichkeiten. Es gibt einen Radweg an eine ehemaligen Landesstraße, den nutze ich wegen des Autoverkehrs nicht so gerne. Dann gibt es Wege durch den Wald, die nehme ich lieber, aber die sind nicht ausgebaut und deshalb gerade sehr sandig. Einer davon ist eine Trasse, die vorgesehen ist für einen Radschnellweg nach Berlin. Da tut sich aber leider gerade gar nichts.

Ist Brandenburg ein fahrradfreundliches Land?

Grundsätzlich ja. Brandenburg ist ein weitgehendes flaches Land mit schönen Landschaften und Städten. Hier gibt es ein ausgesprochen gutes Netz touristischer Radwege. Nur was den Alltagsverkehr angeht – mit Ausnahme der Landeshauptstadt Potsdam – liegt Brandenburg im bundesweiten Vergleich ein ganzes Stück hintendran.

Warum läuft es nicht so gut mit dem Alltagsverkehr?

Der Alltagsverkehr spielt sich meist in den Städten ab. Dort besteht das Angebot für Radfahrer hauptsächlich aus straßenbegleitenden Radwegen. Sie sind oft viel zu klein, viel zu schlecht gebaut und man hat sie den vergangenen Jahren auch kaum instandgehalten.

Aber wie sollte man in Städten sonst bauen, wenn nicht entlang der Straßen?

Die Routenführung ordnet sich dem Autoverkehr unter. Das ist aber oft nicht günstig für Radfahrer. Man könnte zum Beispiel neu ausgebaute Wohngebiete durch Radwege abseits der Zufahrtsstraßen erschließen, mit Stichstraßen oder Wegen für Radfahrer und Fußgänger, die direkt ins Wohngebiet führen.

Was stört Sie an straßenbegleitenden Routen, die Abgase?

Sie bedeuten oft Umwege für Radfahrer. Die Trassen entlang der Hauptverkehrsstraßen verlaufen nicht immer besonders gerade. Radfahrer könnten schneller zum Ziel kommen. Darüber hinaus sind Lärm und Abgase störend. Und es bedeutet potentiell mehr Konflikte, an einer Hauptverkehrsstraße zu radeln.

Was halten Sie von Radwegen, die auf der Straße verlaufen und nur durch eine Markierung abgetrennt sind?

Das ist grundsätzlich eine gute Sache. Radfahrer fühlen sich da zwar oft unwohl: Aber sie sind auf der Straße sicherer als auf dem Radweg, das belegen Unfallstatistiken. Die meisten Unfälle passieren ja beim Abbiegen. Und da wird ein Radfahrer auf der Straße von den anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen, als auf einem separaten Radweg. Es ist auch aus einem anderen Grund sicherer: Unfälle passieren häufig, wenn Radfahrer auf einem Rad- und Gehweg in der falschen Richtung unterwegs sind. Das sind sie auf der Straße eher nicht.

Wenn Sie entscheiden könnten, wie würden Sie ideale Radwege bauen?

Ich würde grundsätzlich jeder Stadt raten, zunächst ein Radverkehrskonzept zu erstellen. Man sollte schauen – welches sind die Quellen von Radverkehr, also zumeist Wohngebiete – und was sind die Ziele. Schulen beispielsweise oder Haltestellen des Öffentlichen Nahverkehrs. Das Streckennetz sollte ein eigenständiges sein, unabhängig vom Auto.

Außerdem sollten die deutschlandweiten Regelmaße von zwei Meter Breite eingehalten werden, damit Überholen gefahrlos möglich ist. Brandenburg baut nur 1,60 Meter breit. Das ist gerade das Mindestmaß. Das Land hat aber das politische Ziel ausgegeben, dass es Radverkehr fördern will. Dann sollte man dem Radfahrer mit der Infrastruktur auch signalisieren: Du bist nicht nur geduldet, Du bist erwünscht.

Der ADFC fordert vom Land 50 Millionen Euro zu investieren. Deutlich mehr als bisher. Wo setzen Sie da die Schwerpunkte?

Viele Radwege sind in den 1990er und 2000er Jahren gebaut worden und das sehr schnell. Ihr Zustand ist planerisch und baulich heute nicht akzeptabel. Viele Radwege sind marode. Wir haben zugleich aber viele finanzschwache Kommunen im Land, denen das Geld für Modernisierung fehlt. Mit der Sanierung geht es nur dann voran, wenn sie vom Land umfangreich gefördert wird. Außerdem gibt es heute auch neue technische Entwicklungen.

Was meinen Sie damit?

Es gibt immer mehr E-Bikes . Die meisten Radwege sind aber nicht für Elektroräder ausgelegt, die bis zu 25 km/h schnell sind. Da sind zum Beispiel die Kurven oft zu eng. Andererseits erweitern sich mit dem E-Bikes die Reichweiten von Rädern auf acht bis zwölf Kilometer. Damit könnten dann auch viel mehr Menschen zur Arbeit radeln. Ich denke, dass deutlich mehr Leute in den nächsten Jahren auf Elektroräder umsteigen werden.

Aber Brandenburg ist ein Flächenland. Da haben viele Leute lange Wege zur Arbeit.

Da ist dann eine gute Verknüpfung zum Öffentlichen Nahverkehr notwendig. Die Leute müssen das Rad auch in den Öffentlichen mitnehmen können. Dafür bestehen heute nicht ausreichend Kapazitäten, vor allem nicht im Schienenverkehr. Außerdem müssen die Bahnsteige für Radler besser zugänglich sein. Sichere Abstellmöglichkeiten und Leihradsysteme werden gebraucht. Diese Verzahnung von Radverkehr und Öffentlichem Nahverkehr muss besser werden.

Die Brandenburger werden außerdem immer älter. Was bedeutet das in Zukunft?

Die E-Mobilität ist gerade für ältere Menschen wichtig, auch, weil sie damit Mobilität und Gesundheit verbinden können. Was wir allerdings beobachten ist, dass der Anteil älterer Radfahrer bei Unfällen steigt. Ältere werden häufig schwerer verletzt. Sie sind besonders in Abbiegeunfälle mit Lkw verwickelt, aber auch in Unfälle untereinander. Da gewinnt das Thema breite Radwege, eigene, vom Autoverkehr entkoppelte Infrastruktur an Bedeutung. Das wäre auch für Kinder wichtig.

Städte sehen Radwegebau oft als kostspielige Investition. Können sie dadurch aber auch etwas gewinnen, wirtschaftlich zum Beispiel?

Radfreundliche Städte und Gemeinden haben meist ein Zentrum mit höherer Aufenthaltsqualität und höheren Umsätzen im Handel. Das zeigen Studien. Wer mit dem Auto durch eine Innenstadt fährt, hält weniger oft an, als ein Radfahrer. Radler sind mit 850 Millionen Euro im Jahr an den Umsätzen im Tourismus in Brandenburg beteiligt. Wenn mehr Verkehr per Rad fließt, braucht man weniger Platz, weniger Ampeln. Außerdem sind Radwege um 80 bis 90 Prozent billiger als Autostraßen.

Sind Sie auch Autofahrer?

Ja, klar.

Welchen Tipp haben Sie für Autofahrer und Radler, um gut miteinander klarzukommen?

Sie sollten einander zugestehen, dass niemand frei von Fehlern ist. Man sollte sich nicht als Polizist aufspielen, sondern eine gewisse Gelassenheit bewahren.

Wie sind Sie zum Radfahrer geworden?

Ich stamme aus dem Münsterland, da gehört Radfahren dazu. Ich kann mich an ein Leben ohne Rad nicht erinnern. Das war immer Teil meines Alltags. Ich bin damit zur Schule gefahren, zur Uni. Das ist mir in die Wiege gelegt.

Liebe Leserinnen und Leser, welche Erfahrungen machen Sie als Radfahrer im Land Brandenburg? Was müsste sich aus Ihrer Sicht für Radler verbessern? Uns interessiert Ihre Meinung.

Mailen Sie uns unter

wirtschaft@moz.de