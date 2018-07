Lindow hat Probleme auf allen Seiten

Siegmar Trenkler

Lindow (MOZ) Wochenlang war die Stadt herausgeputzt worden, bevor im Mai der Landesfachbeirat nach Lindow kam, um sich zu überzeugen, dass die Stadt alles bietet, was einen Staatlich anerkannten Erholungsort ausmacht. Nun steht das Votum fest: Künftig wird es nicht reichen. Doch Lindow hat Zeit nachzusteuern.

Es sind viele Punkte, an denen Korrekturen nötig werden, um auch in Zukunft den Titel tragen zu können. Aktuell ist er erfolgreich verteidigt worden. Lindow erfüllt die Forderungen nach dem aktuellen brandenburgischen Kurortegesetz, heißt es in der Einschätzung des Fachbeirats. Doch dieses Gesetz wird derzeit überarbeitet. Und eines ist schon jetzt klar: Die fehlenden Klassifizierungen und Zertifizierungen werden künftigen gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, schätzt der Fachbeirat ein.

Dass in Lindow einiges zu tun sind wird, hatte sich schon bei dem Besuch des Gremiums abgezeichnet. Nun aber liegt der Stadt der konkrete Forderungskatalog vor. Der beschreibt wesentlich mehr Problemfelder als er erfolgreiche Verbesserungen der Vergangenheit auflistet. Amtsdirektor Danilo Lieske zeigt sich jedoch zuversichtlich, die Herausforderungen meistern zu können. So wird unter anderem verlangt, dass für Lindow eine zielgerichtete touristische Ausrichtung des Ortes erarbeitet wird. Das alte Tourismusentwicklungs-Konzept der Stadt sei nicht geeignet, die neuen Qualitätsstufen zu erreichen, die künftig gelten sollen. Für Lieske kommt das aber nicht überraschend: „Das Konzept ist fast 25 Jahre alt.“ Zu allgemein sei das Papier, und zu wenig würden darin konkrete Zielgruppen herausgearbeitet, bemängelt der Beirat.

Der Fachbeirat empfiehlt, das Konzept von einem externen Anbieter erstellen zu lassen und beim Erarbeiten auch die Gewerbetreibenden aus dem Ort mit einzubinden. Bis zum 31. .Juli 2020 hat die Stadt Zeit, das Ergebnis vorzulegen. Lieske schätzt, dass für so ein Konzept bis zu 40 000 Euro im Haushalt eingeplant werden müssten, begrüßt aber die Forderung grundsätzlich. „Es ist vielleicht ganz gut, wenn einmal jemand mit dem Blick von außen kommt.“ Erteilt werden kann der Auftrag aber nur von den Stadtverordneten. Diskutiert werden soll darüber spätestens, wenn der Etat fürs neue Jahr im Herbst besprochen wird. Nicht nur das fehlende Konzept wurde kritisiert. Grundsätzlich mangele es an einem Qualitätsbewusstsein in der Kommune und bei den touristischen Anbietern, so der Fachbeirat. Die Kritik nimmt Lieske durchaus an. Er hat jedoch teilweise Verständnis für die Anbieter, die aufgrund von Personalmangel schon viel damit zu tun hätten, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Daher sieht der Amtsdirektor auch die wichtigste Aufgabe für die kommenden Jahre darin, die Gewerbetreibenden zu mehr Mitarbeit zu bewegen und ihnen klarzumachen, dass sie sich ebenfalls zertifizieren lassen müssen, wenn sie den Titel langfristig behalten möchten. Zudem sollen weitere Kritikpunkte beseitigt werden: die Ausgestaltung der Touristeninformationstelle samt dazugehöriger Öffnungszeiten, der digitale Service und die Anpassung der Stadt-Webseite für mobile Endgeräte.