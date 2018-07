Regenwasserproblem soll geklärt werden

Ingo Mikat

Wulkow b. Booßen An den Grundstücken der Dorfstraße 42 und 43 fand am Donnerstag ein Ortstermin zur Suche von Lösungen für ein Entwässerungsproblem statt. In einem Brief hatten sich Einwohner an die Stadt Lebus mit der Bitte um Hilfe gewandt. Bei heftigen Regenfällen, so die Sachlage, fließt auf einer direkt hinter den Wohnhäusern befindlichen Fläche das Oberflächenwasser nicht ab. Mit der Zeit haben sich immer größere und tiefere Pfützen gebildet. Teilweise kann niemand mehr trockenen Fußes zu den Häusern gelangen.

Die Stadtverordneten im Bauausschuss der Stadt Lebus regten eine kurzfristige Begehung des Areals an. Vor Ort trafen sich der Bürgermeister der Stadt, Peter Heinl, und der Ortsvorsteher von Wulkow, Wolfgang Gerlach, mit einer Vertreterin des Amtes sowie Michael Persike, technischer Leiter der Hageba mbH, dem Bewirtschafter der kommunalen Wohnungen. Die Gesellschaft verwaltet im Auftrag der Stadt Lebus die Wohnungen der von dem Entwässerungsproblem betroffenen Grundstücke.

Bürgermeister und Ortsvorsteher machten deutlich, dass sie, obwohl für die Maßnahme eigentlich kein Geld vorhanden ist, im Interesse der Bürger eine kurzfristige Veränderung der Situation erreichen wollen. Gemeinsam mit den weiteren Teilnehmern der Beratung diskutierten sie verschiedene Lösungswege. Wolfgang Gerlach wies darauf hin, dass eine reine Befestigung des Areals wahrscheinlich nicht ausreiche. Wichtig sei auch, für die Ableitung des von den Dachflächen der Häuser stammenden Regenwassers zu sorgen. Dies dürfe bekanntlich nicht einfach auf die Straße fließen.

Ein zum Teil auch unterirdisch verlaufender Regenwasserkanal existiert in Wulkow erst ab dem Kita-Bereich. In den nächsten Tagen soll ein Fachmann prüfen, ob die Regenwasserfallrohre eventuell an ein bereits bestehendes Rohrsystem angeschlossen werden können. Für einen Teil des Areals schlugen die Kommunalpolitiker eine Nivellierung und Befestigung mit Schottermaterialien vor. Diskutiert wurden auch Drainagesysteme, die jedoch die Kosten des Vorhabens, das in diesem Jahr zusätzlich zur bestehenden Finanzplanung von der Stadt gestemmt werden muss, unverhältnismäßig erhöhten. Durch das Amt Lebus erfolgte eine erste Schätzung der zur Lösung des Entwässerungsproblems nötigen finanziellen Mittel.