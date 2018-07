Keine weiteren Salmonellen festgestellt

Jörg Kühl

Storkow (MOZ) Im Alten- und Pflegeheim Karlslust in Storkow sind auch nach intensiver Beprobung keine neuen Hinweise auf Salmonellen aufgetreten. Wie der Leiter im Gesundheitsamt Oder-Spree, Rutger Stellke auf Anfrage mitteilt, ist es bei der Zahl von neun Salmonellen-Nachweisen geblieben.

Das Gesundheitsamt hatte mehr als 500 menschliche Proben aller Bewohner und Mitarbeiter genommen, das Lebensmittelüberwachungsamt hatte zusätzlich Lebensmittel und sämtliche mit Essen in Verbindung stehenden Einrichtungsbestandteile beprobt. Immer mehr der Probenauswertungen laufen ein.

Alle Befunde seien bisher negativ, das heißt ohne Nachweis einer Infektionsquelle. Die Heimleitung und das Gesundheitsamt hatten strenge Maßnahmen eingeleitet, um mögliche Infektionen zu erschweren. So wurden Begegnungsangebote vorerst ausgesetzt, das Essen wird vorerst nicht in Gemeinschaftsräumen, sondern separat auf den Zimmern gegessen, der direkte Transportweg des Essens von der Küche auf die Zimmer wurde unterbunden. Angehörige wurden gebeten, die Besuche wenn möglich zu reduzieren. Die Heimleitung hatte einen vorläufigen Aufnahmestopp veranlasst.

Seit dem 26. Juni hatten insgesamt 26 Heimbewohner und Mitarbeiter Krankheitssymptome aufgewiesen, die im Verdacht standen, mit Salmonellen zu tun zu haben. Davon haben sich acht als richtig herausgestellt. In einem weiteren Fall wurden Salmonellen bei einer gesunden Person nachgewiesen. Zwei Heimbewohner waren am 10. und 11. Juli an Begleiterkrankungen zur Salmonellen-Infektion gestorben. Ein weiterer Heimbewohner, der intensivmedizinisch behandelt werden musste, hatte eine andere Erkrankung.

Aufgrund der durchweg negativen Probenergebnisse tendieren die Behörden zu der Auffassung, dass die Infektionsquelle nicht innerhalb der Einrichtung zu verorten ist. Denkbar sei, dass ein befallenes Nahrungsmittel, etwa von Angehörigen mitgebracht und gemeinschaftlich verzehrt worden sei. Als Beispiel nannte Stellke eine Torte. „Wenn das betreffende Nahrungsmittel aufgegessen ist und niemand davon eine Probe genommen hat, kann es nicht mehr nachgewiesen werden.“ Am Montag will das Gesundheitsamt alle vorliegenden Erkenntnisse nochmals eingehend prüfen, um danach über eine mögliche Lockerung der Auflagen zu entschieden.

Die Infektion mit Salmonellen und der mittelbar damit in Bezug stehende Tod zweier Heimbewohner hatte überregional Betroffenheit erzeugt. Das Gesundheitsamt, das Lebensmittelüberwachungsamt und die Heimleitung hatten nach einer zweiten Erkrankungswelle umfassend und fortlaufend die Öffentlichkeit informiert. In der Storkower Einrichtung werden 71 Bewohner von 45 Mitarbeitern betreut und versorgt.