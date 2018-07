Bodenkuhlen für Urzeitkrebse

Mit etwas Glück kann man in einer Pfütze auch Branchipus schaefferi, sogenannte Feenkrebse, entdecken. © Foto: Jörg Fürstenow, Heinz Sielmann Stiftung

Triops cancriformis ist einer der Urzeitkrebse, die in der Döberitzer Heide vorkommen. © Foto: Jörg Fürstenow, Heinz Sielmann Stiftung

Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD, li.) macht sich gemeinsam mit Peter Nitschke (Leiter Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide) und Michael Beier (geschäftsführender Vorstand der Heinz-Sielmann-Stiftung, re.) ein Bild von den Landschaftspflegemaßnahmen in der Döberitzer Heide. © Foto: Sandra Euent

Sandra Euent

Elstal (MOZ) 3.600 Hektar der Döberitzer Heide nennt die Heinz-Sielmann-Stiftung ihr eigen, 3.400 Hektar davon sind Naturschutzgebiet. Rund 5.500 Tier- und Pflanzenarten sind dort zu Hause. Um die einzigartige Landschaft, die sich durch eine sehr lange militärische Nutzung entwickelt hat, zu erhalten, wurden nun mit Hilfe von Fördergeldern in Höhe von 2,66 Millionen Euro umfangreiche Pflegemaßnahmen umgesetzt.

Erst im Herbst vergangenen Jahres hat die Sielmann-Stiftung die Gelder aus der Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Land mit dem etwas sperrigen Namen „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) erhalten. Bereits im Dezember begannen die Umsetzungsmaßnahmen. In der Heide soll es so aussehen wie 1996, als die militärische Nutzung endgültig endete. Es geht darum, die Sukzession, also das langsame vordringen des Waldes auf einst offene Flächen, zurück zu drehen und damit Schneisen frei zu halten bzw. wieder frei zu legen, die die einzelnen Lebensräume verbinden. Früher erledigten diese Aufgaben Panzer, jetzt musste mit schwerem Gerät angerückt werden.

Bäume und Büsche mussten weichen, Schneisen, Kuppen und Hänge wurden freigestellt und fungieren nun wieder als Korridore zwischen den einzelnen Biotopen, wie den Trockenrasengesellschaften. Zugewachsene Gewässer wurden frei geschnitten, es wurde ausgebaggert und Schilf musste weichen. Pfeiffengraswiesen sollen sich wieder verstärkt ausbreiten. Von den Maßnahmen profitieren die Tier- und Pflanzenarten, die das Offenland lieben und die oftmals selten geworden sind, wie Steinschmätzer und Wiedehopf oder Karthäuser-Nelke und Graue Skabiose. In den Feuchtgebieten und Tümpeln fühlen sich Rotbauchunken und andere Amphibienarten wohl.

Ein besonderes Augenmerk wurde bei der Schaffung der Schneisen auf ihr Profil gelegt: Es ist leicht wellig. In den entstandenen Senken sammelt sich bei Regen das Wasser. Ideal für Urzeitkrebse, die eine Besonderheit der Döberitzer Heide sind. Ihre Eier überleben als Dauerstadien Trockenheit am Boden und entwickeln sich dann nach ausreichend Regen in Pfützen zu erwachsenen Tieren.

Die Flächen werden in Zukunft weiter offen gehalten - mindestens 12 Jahre lang. Das ist eine Verpflichtung, die auch an die Fördermittel geknüpft ist. Dabei hilft die gezielte Beweidung mit Pferden, Rindern, Schafen und Ziegen durch Landwirte der Region. Rund 3.000 Schafe ziehen durch die Heide. Die Munitionsbelastung der Flächen stellt dabei kein Problem dar, die zu beweidenden Flächen seien oberflächlich abgesucht und die Tiere hätten ein Gespür für Munition und träten nicht drauf, wie Peter Nitschke, Leiter der Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide, erklärte.

Für die Landschaftspflegemaßnahmen seien die Altlasten schon eher ein Problem gewesen. Einige Tonnen – neben Munition auch Splitter, Essgeschirr und ähnliche Metallgegenstände – hat der Munitionsbergungsdienst vor Beginn der eigentlichen Rodungsmaßnahmen aus dem Boden geholt. Die sogenannten Pflege- und Arbeitstrassen müssen schließlich auch in Zukunft gefahrlos passiert werden können. Die höchste Belastung herrscht dabei in der Wildniskernzone in der Mitte der Döberitzer Heide, denn das Militär habe zumeist von außen nach innen geschossen.

Als gut und nachhaltig angelegt bezeichnete Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) die rund 2,7 Millionen Euro Fördergelder, die durch sein Ministerium ausgereicht wurden. Vor einer guten Woche machte sich der Minister selbst ein Bild davon, was die Stiftung mit den Geldern umgesetzt hat. Auf einer „Safari“ schaute sich der Minister die Maßnahmen und ihre Auswirkungen in Natura an.

Übrigens, die Sielmann-Stiftung ist allein Spenden basiert. Die Planungs- und Managementaufgaben für die Pflegemaßnahme liefen komplett über die Stiftung, die gesamten Fördergelder wurden so an die ausführenden Firmen weiter gereicht. Ganz abgeschlossen sind die Maßnahmen noch nicht: so kann beispielsweise viel gefälltes Holz erst nach der noch andauernden Brut- und Setzzeit aus der Heide geholt werden.