Private entlasten Polizei

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Windtürme, Maschinen, Boote – immer mehr Schwerlasttransporte rollen durch Brandenburg. Waren es 2010 noch 120 000, registrierte die Genehmigungsbehörde des Landesbetriebs Straßenwesen 2017 schon gut 330 000 Fahrten. Die Polizei kann die Absicherung nicht mehr leisten.

In Fürstenwalde schickt das Stahlbau-Unternehmen Reuther STC regelmäßig Schwerlaster auf die Reise. Für Vertriebsleiter Christoph Richter sind diese momentan fast schon ein Reizthema. Denn seit einigen Wochen müssen die Transporte Umwege in Kauf nehmen. „Sie dürfen in Freienbrink nicht mehr nach Norden auf die A10 fahren, weil die Auffahrt dafür nicht den technischen Voraussetzungen entspricht, sondern müssen erst mal nach Süden, irgendwo wenden oder den ganzen Südring fahren“, erklärt Richter. Höhere Kosten sind die Folge. Außerdem sorge eine neue Vorschrift dafür, dass die Polizei die Transporte nicht mehr absichere, dies durch private Firmen geschehen müsse. Auch das führe zur Kostensteigerung. Die Baustellen auf der A12 würden die Lage obendrein verschärfen. „Sehr unbefriedigend“ nennt Richter die Gesamtsituation.

„Die Inspektion konnte es in manchen Nächten nicht mehr leisten, bis zu drei Streifenwagen zur Absicherung bereitzustellen. Wir waren am Ende der Fahnenstange“, sagt Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß. Es sei auch nicht so, dass die Polizei gar keine Transporte mehr begleite, jedoch würden auch in Brandenburg seit etwa drei Jahren „ausgewählte Schwertransporte auf ausgewählten Routen“ durch private Verwaltungshelfer begleitet. Dies geschehe, wenn gleiches oder ähnliches Material auf gleichen Strecken transportiert werde.

Welcher Transport wie abzusichern ist, entscheiden Wolfgang Gräßler und seine Mitarbeiter. Der 63-jährige Verkehrstechnologe ist Dezernatsleiter im Landesbetrieb Straßenwesen und verantwortet die Genehmigung von Großraum- und Schwertransport. 14 Tage vor Abfahrt, sagt Gräßler, sind die Anträge idealerweise zu stellen. „In dringenden Fällen gibt es aber auch innerhalb von zehn Stunden eine Genehmigung.“ Rund 160 Euro koste etwa die Erlaubnis, einmal quer durch Deutschland und zurück zu fahren. Eine Dauererlaubnis für maximal drei Jahre gibt es für rund 600 Euro.

Noch. Laufe alles wie geplant, solle sich der Betrag innerhalb dieses Jahres verdreifachen, sagt Gräßler. Denn der Aufwand sei enorm. Solle beispielsweise ein neuer Windpark mit acht Türmen errichtet werden, für dessen Bau sich drei Firmen bewerben, würden bei der Behörde Anträge für rund 1200 Schwerlasttransporte eingehen. Pro Turm brauche es 50 Fahrten, bei acht Türmen mache das 400 und bei drei Bewerbern eben 1200 Anträge.

2017 waren es rund 94 500 Anträge, die bei der Behörde gestellt oder aus anderen Bundesländern weitergeleitet wurden. Für jeden müssen mehrere Behörden, Baulastträger und die Polizei beteiligt werden. Da die Anträge oft mehrere Touren beinhalten, ergebe sich eine Zahl von rund 330 000 Schwerlasttransporten. Rund 50 Mitarbeiter des Landesbetriebs, davon 30 allein in der Behörde, bearbeiten das Thema.

Laut Verwaltungsvorschrift vom Mai 2017 soll die Polizei diese nur noch begleiten, wenn dies private Dienste nicht umsetzen können. Diese jedoch sind immer besser ausgestattet – etwa mit Begleitfahrzeugen des Typs BF-4. Elf Verkehrszeichen können diese nach vorn, nach hinten und auf ihren Seiten aufblinken lassen, um Verkehrsteilnehmer zu warnen, die Spur wechseln zu lassen oder am Überholen zu hindern. Damit die Begleiter bundesweit zum Einsatz kommen können, sollen sie speziell geschult werden. „Wahrscheinlich richten wir in Erkner im Bildungszentrum eine Bildungsstelle ein“, sagt Gräßler. Für Anfang 2019 sei dies angestrebt.

Häufig befahrene Strecken sollen feste Beschilderung erhalten, die per Mausklick gesteuert werden kann, wenn Schwerlasttransporte kommen. Für Freienbrink sei dies noch 2018 vorgesehen, sagt Gräßler. Dort, merkt der Dezernatsleiter an, habe die Staatssekretärin Anfang des Jahres verfügt, dass die Schutzplanken nicht mehr abmontiert werden dürfen, damit die Reuther-Transporte auf der Auffahrt Richtung Norden um die Kurve kommen. Dies sei eine Sicherheitsfrage, vor allem im Winter.