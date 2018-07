Treue Blutspender in Müllrose

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) In der Urlaubszeit nimmt die Zahl der Blutkonserven immer besonders schnell ab. Umso wichtiger sind dann Blutspendetermine wie jener des DRK-Blutspendedienstes Nordost am Freitagnachmittag in Müllrose. Im Praxislernzentrum der Grund- und Oberschule ließen sich Frauen und Männer, darunter etliche Stammspender, einen halben Liter Blut abzapfen.

Zu den Stammspendern gehören Irene und Achim Rose. Seit mehr als 25 Jahren spende sie Blut, erzählte Irene Rose, während Schwester Petra Blacha die Kanüle setzte. „Ich kann damit helfen und meinem Körper tut das auch gut“, weiß sie. Dazu komme: „Die Schwestern sind immer sehr nett.“ Und ihr Mann ergänzt: „Der Imbiss hinterher ist jedesmal sehr lecker.“

Nächste Blutspendetermine in der Region: 27. Juli, 15-19 Uhr, Goethe-Grundschule Eisenhüttenstadt; 9. August, 15.30-19 Uhr, Schule für Gesundheitsberufe Eisenhüttenstadt; 15. August, 11-15 Uhr, Kantine ArcelorMittal GmbH Eisenhüttenstadt