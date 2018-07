Falkennest und Stadtmusikanten bleiben noch lange ausquartiert

Friedhelm Brennecke

Oberhavel (MOZ) Die Folgen des Starkregens vom 29. Juni 2017 sind noch immer nicht vollständig beseitigt. Weil sich danach in beiden Einrichtungen Schimmel ausbreitete, sind die Kitas „Falkennest“ und „Stadtmusikanten“ noch immer im Ausweichquartier, einem ehemaligen Getränkemarkt, untergebracht.

Auch in den nächsten Wochen und Monaten ist nicht mit einem Rückumzug in die Stammhäuser zu rechnen.

„Stadtmusikanten“: Der Keller des 1951 errichteten Gebäudes in der Martin-Luther-Straße gleicht gegenwärtig einem großen Sandkasten. Bauarbeiter schaufeln gerade Mulden frei, in denen die neuen Grundleitungen für das vollständig zu sanierende Haus Platz finden sollen. „Wegen der Feuchtigkeitsschäden mussten wir den kompletten Kellerfußboden entfernen“, sagt Heidrun Gassan. Wasser flutete nach dem Starkregen vom 29. Juni die Kellerräume, die erst vor drei Jahren, damals allerdings unter laufendem Betrieb, erneuert worden waren. Jetzt heißt es: Alles wieder auf Anfang.

Nachdem Oberhavels Amtsarzt die Kita wegen Schimmelbefalls am 21. September vorigen Jahres geschlossen hatte, gab die Stadt zunächst eine Machbarkeitsstudie in Auftrag. Lohnt sich eine Investition in das Gebäude noch, oder wäre ein Abriss sinnvoller? Alle Schäden wurden gründlich analysiert. Das Gutachten kam zu dem Schluss, dass die Gesamtinvestition von 780 000 Euro durchaus wirtschaftlich sei. Ein Neubau würde noch mehr Zeit beanspruchen und die Probleme fehlender Kita-Plätze in Oranienburg weiter verschärfen.

Also entschied sich die Bauverwaltung für die Sanierung. Allerdings konnten auch erst im zweiten Anlauf Firmen gefunden werden, die das Gebäude rundum komplett mit einer weißen Wanne abdichten, die Fundamente unterfangen, neue Leitungen (jetzt unter Putz) verlegen, Fliesen wieder anbringen, einen zusätzlichen Sanitärbereich für die Mitarbeiter im Keller anlegen und, und, und. Das alles dauert. „Wir wollen dabei so gründlich wie möglich vorgehen und uns vor eindringendem Wasser jetzt bestmöglich schützen“, sagt Amtsleiterin Heidrun Gassan. Sie hofft und wünscht sich inständig, den „Stadtmusikanten“ ein großes Weihnachtsgeschenk zu machen, nämlich die Kita bis dahin komplett saniert übergeben zu können.

„Falkennest“: Während bei den „Stadtmusikanten“ Bauarbeiter derzeit eifrig werkeln, gilt im „Falkennest“ gerade die Devise: Still ruht der See. Gearbeitet wird dort gerade nicht. „Seit einigen Wochen haben wir es von einer Baubiologin immerhin schriftlich: Das ,Falkennest’ ist frei von jeglichen Schimmelsporen“, freut sich Kay Duberow, der Geschäftsführer der Stadtservice Oranienburg (SOG), die die sportorientierte Kita betreibt. Das Haus an der Heidelberger Straße musste wegen Schimmelbefalls ebenfalls im September 2017 geschlossen werden. Standen zunächst nur zwei Räume unter Schimmelverdacht, stellte sich nach und nach heraus, dass am Ende das gesamte Gebäude aus Holzständerwerk betroffen war. Alle Fußböden mussten entfernt, Wände teilweise ausgebaut werden. Bis auf die Außenwände blieb in dem Haus kaum etwas, wie es war.

„Zum Glück sind wir versichert und werden die geschätzten Sanierungskosten im mittleren sechsstelligen Bereich ersetzt bekommen“, sagt Kay Duberow. Das ist aber auch ein wenig die Crux. Denn alle getroffenen Maßnahmen mussten mit der Versicherung im Detail abgesprochen werden. Das gilt jetzt auch für den Wiedereinbau. Das habe den administrativen Aufwand enorm erhöht und viel Zeit gekostet, räumt Duberow ein.

Jetzt sei vereinbart worden, dass ein Generalunternehmer der Versicherung die vollständige Wiederherrichtung der Kita „Falkennest“ übernimmt. Da aber auch dieses Unternehmen wegen zahlreicher Überschwemmungs- und Schimmelfälle gut ausgelastet sei, gebe es noch keinen Bauzeitenplan. „Dabei könnten die Arbeiten sofort losgehen“, sagt Duberow. Deshalb könne er derzeit verlässlich keinen sicheren Termin für die Wiedereröffnung des „Falkennestes“ im Stammhaus nennen. Er hoffe aber, dass das noch in diesem Jahr der Fall sein werde.