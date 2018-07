Gedenken an „mutige Männer und Frauen“

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Angehörige der Bundeswehr und Vertreter der Stadt haben am Freitag in der von-Hardenberg-Kaserne der Widerstandskämpfer um Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg gedacht. Vor 74 Jahren waren diese mit einem Attentat auf Adolf Hitler gescheitert. „Wir stehen heute hier, um den mutigen Männern und Frauen des versuchten Attentats zu danken. Es war das richtige Signal, um den infernalen Krieg zu beenden“, sagte Bürgermeisterin Elke Stadeler vor dem Stauffenberg-Gedenkstein. Sie appellierte vor allem an junge Leute, zu derartigen Gedenkveranstaltungen zu kommen, so lange noch Zeitzeugen leben. Einer davon: Kurt Schornsheim. Er habe 1939 in Strausberg seine Funkerausbildung gemacht, war auch 1944 hier. „Ich hoffe, dass er beim Gedenken in einem Jahr die Rede hält“, sagte Elke Stadeler. Schornsheim saß im Publikum. Gastredner Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte, beschäftigte sich vor allem mit der Frage, welche Bedeutung das Datum für nachfolgende Generationen haben könnte. In einer Zeit, „in der 45 Prozent der Bundesbürger wissen, dass es am 20. Juli ein Attentat auf Hitler gab“. Eines seiner Ergebnisse: „Der Aufstand gegen Diktaturen und Massengewalt ist ein Vorbild.“