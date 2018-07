Viele Familienhäuser, wenig barrierefreie und soziale Bauten

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche Was das Integrierte Ortsentwicklungskonzept (Inoek) konkret bedeutet, erklärt die MOZ anhand der fünf Themenfelder. Heute: Wohnen.

Schöneiche ist ein beliebter Wohnstandort. Insbesondere Familien aus Berliner Mietwohnungen oder aus dem Ortsbereich Hohenberge verwirklichen hier ihren Wunsch nach einem Eigenheim. Der Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern boomt. Drei Viertel der 207 Wohneinheiten, die zwischen 2006 und 2011 errichtet wurden, befinden sich in frei stehenden Häusern mit ein oder zwei Familien. Das verdeutlicht auch die Zahl von 12 569 Schöneichern, die Ende 2016 in 5930 Wohneinheiten lebten.

Theoretisch könnte mehr gebaut werden. Praktisch befinden sich die Baulücken in privatem Eigentum. Oder Wohnbaupotenziale müssen zuerst planungsrechtlich erschlossen werden. Darüber hinaus werden Wohnungen frei, wie in Fichtenau, wo Eigentümer in altengerechte Wohnungen umziehen.

Die Inoek-Prognosen gehen bei jährlich etwa 46 Baufertigstellungen davon aus, dass 2056 alle Baulücken gefüllt sein sollen. Bei den Eigentumsverhältnissen ist die Gemeinde größtenteils in privater Hand: Nur sieben Prozent der Gebäude sind kommunales Eigentum. Liegt bei gemeindlichen Wohnungen die Nettokaltmiete zwischen 4,10 und 6,00 Euro pro Quadratmeter, so zahlen Mieter im privaten Sektor zwischen 4,57 und 7,94 Euro. Gerade die Nachfrage nach kleinen und günstigen Wohnungen kann nicht befriedigt werden. So erhielten in den letzten Jahren nur 26 Prozent der Bürger mit Wohnberechtigungsschein eine kommunale Wohnung. Entspannung könnten die 649 geplanten Wohneinheiten bringen, die durch den Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick, den Landkreis, die Gemeinde sowie Privatleute geschaffen werden.

Handlungsdruck besteht auch in puncto Barrierefreiheit. Wenn bis 2030 die Zahl der Senioren um 25 Prozent zunimmt, sind stufenlose Wohnungen wie in der Dorfaue erste Schritte.