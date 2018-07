Wie aus einem Guss

Ihr erster großer Auftrag für die Wahlheimat: die „Flussgöttin Finow“. Ansonsten arbeitet Gudrun Sailer frei. Ihr Schwerpunkt sind Terrakotten. Größere Figurengruppen sind unter anderem in einem medizinischen Zentrum in Berlin sowie in der Ziegelei Vechta zu sehen. © Foto: Torsten Stapel

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Während die Baufirma noch kräftig buddelt am künftigen Torplatz, hat sie ihr Werk schon vollbracht. Keramikerin Gudrun Sailer hat die „Flussgöttin Finow“ geschaffen. Die Bronzeplastik wird ab Herbst das neu gestaltete Areal im Zentrum komplettieren.

Zu spät. Alles schon erledigt, sagt Gudrun Sailer sogleich. Sie sei fertig. Und trotzdem gibt es nichts zu sehen in ihrer Werkstatt. Außer Fotos. Die Skulptur sei in der Kunstgießerei Hann in Wegendorf (Altlandsberg). Sie sei bereits gegossen, zeigt die Künstlerin Aufnahmen von dem Akt, den sie, selbst dabei, als „Zauber“ bezeichnet. Jetzt folgen noch Ziselieren und Patinieren, der Feinschliff also. Und die Figur aus Ton, das Original? „Die ist schon wieder ,eingesumpft‘“, so die 55-Jährige. Denn ihre Skulptur, die bildete „nur“ die Vorlage. Drei Monate, über den Winter, habe sie „in Ton gearbeitet“. Sehr konzentriert, denn das Material wurde in dem Fall nicht, wie sonst, gebrannt. Die Skulptur verharrte im „lederharten“ Zustand, bis Wilfried Hann anhand der Plastik die Formen zum Gießen gebaut hatte. Ein sehr aufwendiges Unterfangen, wie Sailer berichtet. Vor dem Gipsabdruck musste zunächst, um die Feinheiten der Plastik aufzunehmen, eine dünne Schicht Silikon aufgetragen werden. Im Metallgestalter Hann habe sie einen exzellenten Partner für ihr Projekt gefunden, zeigt sich die Eberswalderin mit dem bisherigen Ergebnis sehr zufrieden.

Ein Projekt, an dessen Realisierung Gudrun Sailer nicht mehr so recht geglaubt hatte. Denn eigentlich hatte sie sich mit dem Entwurf der Flussgöttin für die Gestaltung des Anbaus am Stadtmuseum in der Alten Adler-Apotheke beworben. Das war 2014. Die Stadt entschied sich seinerzeit bekanntlich für den „Goldenen Horst“, eine Skulptur von Maria Vill und David Mannstein. Sailer wiederum erhielt damals die Zusage, ihren Entwurf an anderer Stelle umsetzen zu dürfen. 2017 sollte es so weit sein, mit dem geplanten Umbau des Torplatzes. „Ich musste natürlich mein Modell verändern“, so die Künstlerin. Vor allem wegen des neuen Standortes. Der Wechsel vom Dach auf die Erde bedingte eine neue Materialwahl – Bronze statt Kunststoff – und eine angepasste Formensprache. „Jetzt ist die Form doch etwas differenzierter“, nicht so streng. Die Eberswalder können die Flussgöttin nämlich künftig nicht nur anschauen, sondern auch anfassen. „Und dieses Gefühl des Anfassens, das muss schön sein“, beschreibt Sailer einen ihrer Ansprüche. Auch die sogenannten Attribute, mit denen die Flussgöttin ausgestattet ist, wurden leicht verändert. Die Figur ist leicht überlebensgroß, „die Natur schluckt einfach einiges“, erklärt die Künstlerin, die zuvor noch nie eine so große Skulptur kreiert hat. „Ich hoffe, es kommt stimmig rüber“, ist Gudrun Sailer ob der Wirkung und Resonanz gespannt, wenn die „Flussgöttin Finow“ im September oder Oktober sozusagen anlandet. Und die Künstlerin der Stadt ihr erstes Werk im öffentlichen Raum übergibt. Trotz intensiven und umfangreichen Schaffens, eine Skulptur der gebürtigen Thüringerin sucht der Interessierte nämlich bislang vergeblich im Eberswalder Stadtbild.

Die „Flussgöttin Finow“ sei in der Tat eine Premiere. „Es ist mein erster großer Auftrag für die Stadt“, sagt die Künstlerin. Und ihr erstes Werk in Bronze. Also gleich mehrfach eine sehr besondere Arbeit und ein Novum für die Keramikerin, die seit 27 Jahren in der Barnimer Kreisstadt lebt. Dass sie in Eberswalde bleiben würde, „hätte ich damals niemals gedacht“, gibt Gudrun Sailer unumwunden zu. 1991 sei sie wegen „dieser Zone hier“ gekommen, „große Werkstatt, Telefon und Badewanne“. So beschreibt sie die Vorzüge ihres Kleinods, ihrer Quelle der Inspiration, der Konzentration an der Schleusenstraße unweit des Finowkanals. Eine Ruhe-Zone, die längst ihr Zuhause geworden ist . „Es hat mir auch gutgetan, hier im ,Versteckten‘ konnte ich meine eigene Sprache finden und mich entwickeln.“ Mit der „Flussgöttin Finow“ verlässt Sailer gewissermaßen ihre Komfort-Zone, betritt einen neuen Raum. Was sie selbst ein wenig „verwundert“. Zugleich aber eben auch sehr spannend sei.