Neue Bildungsdezernentin: Erfahren, neugierig und gefürchtet

Kollegen für acht Jahre: Landrat Ludger Weskamp (SPD, links) überreichte der neuen Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf und seinem Stellvertreter Egmont Hamelow (CDU) am Donnerstag ihre Ernennungsurkunden. Niendorf wurde vom Kreistag neu gewählt, Hamelow tritt seine zweite Amtszeit in Oberhavel an. © Foto: Tilman Trebs

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) In knapp einem Monat beginnt das neue Schuljahr. Und mit ihm wird es im Kreis Oberhavel eine neue Bildungsdezernentin geben. Kerstin Niendorf wird ab 15. August für die kreiseigenen Schulen zuständig sein. Sie will deren Profil schärfen und sie zu Orten machen, die die Region prägen.

Sie freue sich, in den Landkreis zurückzukehren, sagt die 53-Jährige, die am Donnerstag ihre Ernennungsurkunde von Landrat Ludger Weskamp (SPD) bekam. Am 4. Juli hatte der Kreistag Kerstin Niendorf mit großer Mehrheit auf den neuen Posten gewählt. Ab 2006 war sie zehn Jahre lang Abteilungsleiterin im Bereich Metall- und Elektrotechnik des Hennigsdorfer Oberstufenzentrums, danach drei Jahre lang Schulrätin im Staatlichen Schulamt in Perleberg – und dort für die weiterführenden Schulen im Landkreis Oberhavel zuständig. Zuletzt leitete sie drei Jahre lang das Staatliche Schulamt in Brandenburg/Havel.

Oft ist die studierte Diplom-Ingenieur-Pädagogin für Maschinenbau in den vergangenen Wochen gefragt worden, warum sie den Chefposten in Brandenburg/Havel für eine Dezernentenstelle in Oranienburg tausche. „Mich interessieren Aufgaben. Die Arbeit mit Menschen muss auch bei den Menschen ankommen.“ Vor Ort könne man direkter Einfluss auf Entwicklungen nehmen, als von einer Behörde aus, deren Aktionsradius viel größer sei. Außerdem fehle ihr der direkte Kontakt zu den Lehrkräften. Ich freue mich, frühere Kollegen wieder zu sehen.“

Die Freude ist allerdings nicht einhellig. Die Nachricht, dass Kerstin Niendorf die Dezernentenstelle bekommt, ist in einigen Schulen durchaus auch mit Skepsis aufgenommen worden. Der früheren Schulrätin eilt der Ruf voraus, nicht besonders diplomatisch zu sein. Lehrer berichten, dass sie Kollegen am Telefon schon mal zusammengefaltet habe, wenn ihr etwas nicht gefallen habe. Kerstin Niendorf sagt, sie kenne ihren Ruf. Und sie wisse auch, dass sich nicht jeder über ihre Rückkehr in den Landkreis freue. „Damit muss ich leben. Aber ich werde auch nicht dafür bezahlt, immer charmant zu sein.“ Sich selbst attestiert die Pädagogin, die aus Kayna im Länderdreieck Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen stammt, einen „direkten“ Führungsstil. „Ich muss nun mal Entscheidungen treffen. Und die gelten genauso wie Fristen für gesetzte Termine“, sagt sie.

Wenn es um die Sache gehe, sei ihr der Austausch mit den Lehrern und Schulleitern aber wichtig. „Ich lege Wert auf einen engen Kontakt. Ich brauche die Meinung der Mitarbeiter und Lehrkräfte. Sie sollen an Entscheidungen auch beteiligt werden. Sie gehe an ihre neue Aufgabe nicht nur mit Erfahrung, sondern auch mit Neugier“, sagt die künftige Dezernentin, die viele Jahre auch für Unternehmen und Bildungsträger in der beruflichen Aus- und Weiterbildung gearbeitet hat

Konkrete Ziele für ihre achtjährige Amtszeit im Bildungsdezernat will Kerstin Niendorf knapp einen Monat vor ihrem Dienstantritt noch nicht formulieren. „Ich will mir etwas Zeit nehmen, um mir ein genaues Bild machen zu können.“ Während das Staatliche Schulamt vor allem für Unterricht und Personal verantwortlich ist, wird sie als Dezernentin beim Schulträger vor allem für die Ausstattung der Schulen zuständig sein. Obwohl die bisherige Schulrätin die Trennung der Zuständigkeiten nicht so scharf ziehen möchte. „Das System ist im Ganzen zu betrachten. Schule wird oft nur als Schule gesehen. Aber eine Schule prägt auch eine Region mit“, sagt Kerstin Niendorf. Die Einrichtungen müssten immer eine hohe Identifikation mit ihrem Landkreis haben. Und sie müssten ihre Region auch abbilden. „Es gibt hier wirtschaftlich starke Orte mit großen Betrieben. Das müssen Schulen berücksichtigen, indem sie zum Beispiel ihren Fokus stärker auf die mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Fächer legen.“ Eine „starke Profilierung, ein hoher Standard und eine hohe Zuverlässigkeit“ seien der Schlüssel für ein erfolgreiches Bildungsangebot, sagt die Dezernentin. Auch verfolge sie den Anspruch, möglichst allen Kindern im Landkreis ein vergleichbares Bildungsangebot zu unterbreiten. „Wir werden nicht überall alle Wünsche erfüllen können.“ Aber die Möglichkeiten im Landkreis sollten allen Kindern aus Oberhavel zur Verfügung stehen. Dafür wolle sie in den kommenden Jahren arbeiten.