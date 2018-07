Bewaffnetes Duo überfällt Supermarkt in Schöneberg

dpa

Berlin (dpa) Zwei bewaffnete Räuber haben in Schöneberg einen Lebensmitteldiscounter überfallen.

Das Duo konnte am frühen Freitagabend in dem Geschäft in der Kreuzbergstraße Geld aus zwei Kassen entwenden und unerkannt fliehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Gegen 18.30 Uhr hatten die maskierten Täter mit einem Messer und einer Schusswaffe den Supermarkt betreten. Die zwei anwesenden Mitarbeiter forderten sie auf, ihnen das Geld aus den Kassen zu geben. Als eine der Kassenboxen sich nicht öffnen ließ, hebelte einer der Diebe sie mit dem Schraubenzieher auf. Mit seiner Beute floh das Duo anschließend auf Fahrrädern in Richtung Monumentenstraße.