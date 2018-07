Zur Nutzung freigegeben

Sandra Euent

Ketzin/Havel (MOZ) Bürgermeister Bernd Lück, Frank Recknagel, Sebastian Schläger und Uwe Liebig vom Vorstand des Fußballvereins Vereins FSV 95 Ketzin-Falkenrehde und die beteiligten Firmen waren bei der offiziellen Übergabe des ersten Kunstrasenplatzes am Dienstag am Ketziner Friedrich-Ludwig-Jahn-Weg vor Ort.

Der Kunstrasenplatz beinhaltet zwei Spielfeldgrößen auf einer Fläche von 48x70 Meter sowie vier Flutlichtmasten mit LED-Scheinwerfern: Der Ballfangzaun ist an den Längsseiten vier Meter, an den Stirnseiten sechs Meter hoch. Dem Verein steht nun ein wetterunabhängiges Trainingsfeld zur Verfügung. Vor allem für die Jugend- und Seniorenmannschaften ist das ein Zugewinn, sie werden hier zukünftig trainieren. Die erste offizielle Nutzung fand bereits zum Ketziner Fischerman am 1. Juli statt, bei dem der Kunstrasenplatz als Wechselzone für die Triathleten zur Verfügung stand.

Im Rahmen des 2013 beschlossenen Sportstättenentwicklungskonzeptes wurde dieser Kunstrasenplatz geplant. Im August 2016 wurde vom Verein in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung der Fördermittelantrag im Rahmen des LEADER-Programmes gestellt. Nach dem der Zuwendungsbescheid im März 2017 eintraf, begannen die weiteren Planungen des Platzes und im Februar 2018 der Bau. Während der Bauphase gab es durch den schlechten Baugrund und den hohen Grundwasserstand einige Unterbrechungen, sodass unter anderem eine Drainage verlegt werden musste. Die Kosten für den Platz belaufen sich auf insgesamt 388.000 Euro, 75 Prozent der Bausumme konnten durch die Fördermittel aus EU und Land abgedeckt werden. Der Eigenanteil von 97.000 Euro wurde durch Haushaltsmittel der Stadt Ketzin/Havel an den Verein zur Verfügung gestellt.

In den nächsten Jahren soll das im Rahmen des Sportstättenentwicklungskonzeptes geplante Sozialgebäude in der Mitte des Areals entstehen. Für diese Erweiterung sind allerdings erneut Fördermittel notwendig.