Helle Aufregung über illegalen Zebrastreifen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) In der Nacht zum Freitag ist auf der Friedrich-Ebert-Straße klammheimlich ein Fußgängerüberweg errichtet worden. Für die Zebrastreifen haben die unbekannten Täter den Asphalt auf Höhe der AOK mit weißer Farbe versehen. Am Freitagvormittag haben die ersten Fußgänger an dieser neu geschaffenen Stelle die Fahrbahn überquert – und sich nach Einschätzung der Mitarbeiter des Sachgebietes Verkehr im Eberswalder Rathaus sowie der Polizeidirektion Ost einem erheblichen Unfallrisiko ausgesetzt.

„Dieser Fußgängerüberweg ist keine offizielle Verkehrsanlage und wird auch nicht durch die entsprechenden Schilder ausgezeichnet“, sagte Felix Rödl, amtierender Pressesprecher im Rathaus. Die Stadt habe Anzeige gegen unbekannt erstattet. Dies sei kein Dumme-Jungen-Streich.

„Wir ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“, bestätigte Astrid Reinecke, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder).

Am Montag werde durch eine von der Stadt beauftragte Firma der Versuch gestartet, die Farbe von der Fahrbahn zu bekommen, ohne dabei den Asphalt zu schädigen, kündigte Felix Rödl an.

Über das Motiv der Zebrastreifen-Aufbringer kann nur spekuliert werden. Vermutlich ist ihre Aktion ein Kommentar in dem Streit um die Verkehrspolitik, der in Eberswalde gerade tobt. Es gibt viel Kritik daran, dass Autofahrer seit Kurzem nicht mehr von der Breiten nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen dürfen. Zugleich wird die Veränderung in den sozialen Netzwerken aber auch als längst überfällig gelobt, weil sie den umweltfreundlichen Radverkehr unterstütze und zur Verkehrsberuhigung beitrage.