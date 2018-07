Die Grabenstraße wird angegraben

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) „Der marode Straßenzustand macht den grundhaften Ausbau der Grabenstraße von Hauptstraße bis Wehranlage notwendig“, war der Beschlussvorlage zu entnehmen, die im Mai den Ausschuss für Stadtentwicklung und den Hauptausschuss passierte. Somit war die Verwaltung beauftragt, „das öffentliche Ausschreibungsverfahren zur Realisierung der Baumaßnahme … durchzuführen“.

Laut Fachgruppe Straßen und Brücken der Stadtverwaltung ist die Realisierung „vom 4. Quartal 2018 bis 3. Quartal 2019 geplant. Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme werden Leitungsverlegungen von den Medienträgern (Trinkwasser, Gas, Elektro) vorgenommen.“ Außerdem ist die archäologische Baubegleitungen notwendig, die zwar vorausschauend eingeplant sei, aber flexible Reaktionen der Tief- und Straßenbauer erfordere. Verzögerung nicht ausgeschlossen.

Die Vorlage offenbarte bereits, dass die Grabenstraße von der Hauptstraße bis zur Einmündung Grabenpromenade zum verkehrsberuhigten Bereich umgestaltet wird. Dafür war sich im Rahmen der Bürgerbeteiligung auch mehrheitlich bei der Informationsveranstaltung ausgesprochen worden. Als Befestigung kommt „Reihengroßpflaster (gebraucht, gesägt und geflammt) in voll gebundener Bauweise zum Einsatz“. Für die Seitenstreifen wird Mosaikpflaster aus Grabit verbaut. „Der Knotenpunkt Grabenstraße/Grabenpromenade wird um 5 cm erhöht. Die Aufpflasterung signalisiert dem Fahrzeugführer bei der Einfahrt in den verkehrsberuhigten Bereich, dass er von der Fahrbahn in einen Bereich einfährt, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind“, heißt es weiter. Die angrenzende Stellplatzanlage gehört nicht zum Vorhaben, bleibt bestehen – wie auch das Kurzzeitparken im dann verkehrsberuhigten Bereich.

Das Niederschlagswasser wird künftig nicht mehr in das vorhandene Mischwassersystem abgeleitet, sondern mittels Regenwasserkanal und Auslaufbauwerk in den Pumpergraben ableitet. Außerdem wird im Zuge des Neubaus der Grabenstraße die Zufahrt zur Kindertagesstätte „Haus Sonnenwinkel“ befestigt.

Die Gesamtkosten belaufen sich laut Vorlage und Kostenberechnung vom Februar auf 310.000 Euro Euro. Weil der Baubereich im umfassenden Sanierungsgebiet liegt, wird er über das Bund-Land- Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ zu 80 Prozent gefördert und ist für die Anrainer beitragsfrei.