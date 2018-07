Zwischenbilanz einer Bürgerinitiative

Olav Schröder

Bernau Zum siebten Jahrestag der Gründung der „Bürgerinitiative Wasser-Abwasser im Gebiet des WAV“ am 28. Juli 2011 und fünf Jahre nach der ersten Dienstagsdemo am 16. Juli 2013 zieht die Initiative eine Zwischenbilanz. Christel Simon und Axel Klatt bilanzieren im Namen der Initiative „große Erleichterungen“, aber auch „noch immer offene Probleme“.

Zu den Erfolgen der Initiative mit Mitstreitern aus Bernau, Biesenthal, Rüdnitz und Melchow und mit Unterstützung des VDGN zählen Christel Simon und Axel Klatt die Gründung eines Kundenbeirats beim Wasser- und Abwasserverband „Panke/Finow“ (WAV), in dem Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter und Unternehmen vertreten sind. Vor allem aber seien nach WAV-Angaben vom April 2018 von allen Altanschließerbescheiden über insgesamt 18,6 Millionen Euro 11,4 Millionen Euro rückabgewickelt worden. Neben der Aufhebung von Bescheiden seien rund 8,2 Millionen Euro direkt zurückgezahlt worden. Der verbleibende Teil betreffe überwiegend die sogenannten institutionellen Bescheidempfänger.

Die Problemlösung des WAV für alle Altanschließer und verjährte Nachforderungen, auch wenn kein Widerspruch vorlag, seien wichtige Schritte im Interesse des sozialen Friedens gewesen. Darüber hinaus hebt sich der WAV damit auch deutlich von anderen Wasserbetrieben Brandenburgs ab, die diese Lösung verweigern.

Dennoch dürfen die noch immer offenen Probleme all jener nicht übersehen werden, die fragen, warum sie ihren Beitrag nicht zurückbekommen haben oder nur einen Teil? Oder warum sie jetzt einen Anschlussbeitrag zahlen, während andere, mit denen sie auf dem Markt waren, ihre Beiträge zurückbekommen haben? Und welche Lösungen werden im Rahmen einer umfassenden Abwasserkonzeption realisiert?

Warum noch nicht alle Grundstückseigentümer ihre Abwasserbeiträge zurückbekommen haben, werde durch den Vergleich mit den Rückzahlungen aller Anschlussbeiträge im Trinkwasserbereich deutlich: Für sie habe der WAV die neue Gebührensatzung vom 15. April 2015 beschlossen. Damit habe er für den Trinkwasserbereich die „Beitragserhebungspflicht“ aufgehoben. Nun erfolgt die Zahlung nach Verbrauch. Im Unterschied dazu sei für den Abwasserbereich noch keine neue Satzung verabschiedet worden.

Wie Christel Simon und Axel Klatt weiter ausführen, erfolgten die bisherigen Rückzahlungen im Abwasserbereich „nur“ entsprechend einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 12. November 2015 zur Verjährung von Beitragsforderungen, das heißt, nur für jene „Altanschließer“-Beiträge und für Beitragsnachforderungen, für die bei der Erteilung der Bescheide die vierjährige Festsetzungsfrist abgelaufen war. Das bedeutet aber: Wurde erst nach 1999 ein „Neu-Anschluss“ hergestellt und dazu vom WAV innerhalb von vier Jahren ein Anschlussbeitrag eingefordert, so sei dafür keine Verjährung eingetreten. Folglich würden diese sogenannten „Neuanschließer-Beiträge“ bisher – ohne eine Satzungsänderung – noch nicht zurückgezahlt.

Dass Grundstückseigentümer mit einer Sammelgrube, wie in Melchow, nun wie Neuanschließer Anschlussbeiträge zahlen sollen, weil eine Umstellung auf einen vollständigen kanalgebundenen Transport innerhalb des Entsorgungssystems des WAV erfolgt, bedarf natürlich ebenfalls einer Klärung. Ein aufschlussreiches Gutachten mit einem Lösungsweg liege dazu bereits vor, so die BI. Darin werde ausgeführt, dass solch eine Umstellung kein Neuanschluss an die zentralen öffentlichen Anlagen sei und auch keine Erweiterung der Aufgabendurchführung des WAV. Allerdings würde es auch in diesem Fall einer entsprechenden Satzungsänderung bedürfen.

Bereits viele konkrete Vorstellungen gebe es für jene Verbandsgebiete, in denen aus ökologischen und ökonomischen Gründen besondere Entsorgungsmaßnahmen im Rahmen eines Abwasserkonzepts praktiziert werden könnten. Sie sollten nun mit den Grundstückseigentümern genutzt werden.

Weitere Informationen fin-den sich im Internet unter www.buergerinitiative-wav.de