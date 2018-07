Gelber Sack wird zweckentfremdet

Doris Steinkraus

Seelow/Kienitz (MOZ) Rund zehn Millionen Tonnen Verpackungsmüll fallen jährlich in deutschen Haushalten an. In Märkisch-Oderland wird er im Gelben Sack entsorgt. Immer wieder kommt es zu Engpässen bei der Bereitstellung der Säcke. Zuständig ist jedoch nicht der Landkreis, sondern das Duale System Deutschland (DSD).

Seit Monaten bekomme sie keine Gelben Säcke, weder im Letschiner Getränkemarkt noch in der Gemeindeverwaltung, schreibt Beate Bücker aus Kienitz. Sie wisse, dass es vielen Kunden so gehe. Die Gelben Säcke seien doch in den Müllgebühren schon enthalten. Da könne sie wohl erwarten, dass sie auch jederzeit bereit stehen. „Wenn sich nicht bald was ändert, fangen die Kunden an, den Müll fremd zu entsorgen“, befürchtet die Kienitzerin.

Angela Friesse, Leiterin des kreislichen Entsorgungsbetriebes (EMO), kennt solche Klagen. Immer wieder würden Bürger anrufen und sich beschweren, weil es gerade irgendwo keine Gelben Säcke gibt. „Die Entsorgung ist ausschließlich Sache des Dualen Systems Deutschlands“, betont die Werkleiterin. Das schreibe die Leistungen aus. Es sei Zufall, dass in Märkisch Oderland das Entsorgungsunternehmen Remondis den Hausmüll und auch die Gelben Säcke abholt. „Wir als Kreis listen im Abfallkalender lediglich die Tourenpläne auf und reinigen die Containerstellplätze. Diese Leistungen lassen wir uns aber vom DSD bezahlen.“ Die Entsorgung der Gelben Säcke habe auch nichts mit den Abfallgebühren zu tun.

Das unterstreicht auch Guido Zoschke, Betriebsleiter von Remondis mit Sitz in Werneuchen. „Die Bürger bezahlen über den Einkauf für die Entsorgung“, erklärt er. Hersteller von Produkten in Verpackungen zahlen eine Entsorgungsgebühr, die auf den Preis rauf geschlagen wird. Geregelt ist dieses Vorgehen im Verpackungsgesetz. In der Abfallgebühr, die jeder Bürger jährlich an den EMO zu zahlen hat, gibt es keine Position Gelber Sack.

Rund fünf Millionen Gelbe Säcke verteilt Remondis jährlich im Landkreis. „Nur ein Teil davon kommt mit Plasteabfällen gefüllt zurück“, erklärt Guido Zoschke. Vor allem im ländlichen Bereich hätten Bürger für die kostenfreien Säcke offensichtlich die unterschiedlichsten Verwendungsmöglichkeiten. Viele verstauten ihre leeren Plastik-Getränkeflaschen darin und fahren sie zum Supermarkt. Der Sack lande dann im Müll. Im Herbst seien die Gelben Säcke zur Laubentsorgung beliebt. Dort, wo die Rollen frei zugänglich sind, würden sie auch schon mal im Dutzend mitgenommen. Dadurch komme es immer wieder zu Engpässen, so Zoschke.

„Wir wollen trotz der nachweislichen Zweckentfremdung die Verteilung nicht sanktionieren“, versichert der Remondis-Vertreter. Das Unternehmen liefere die Rollen entsprechend des Bedarfs. Die einzelnen Ausgabestellen rufen an, dann werden neue Rollen geliefert. „Das klappt natürlich nicht binnen eines Tages“, erklärt der Betriebsleiter. Man habe einen Liefervorlauf von fünf, maximal sieben Tagen. Für die Letschiner Ausgabestellen habe man nach der Bestellung in der vergangenen Woche dieser Tage neue Rollen geliefert.

Im Falle des Letschiner Entsorgungsbereiches werde man prüfen, ob man von der Verteilpraxis, nach der auf Anfrage geliefert wird, absieht und künftig automatisch alle zwei Wochen die Verteilstellen anfährt. Zu denen gehört in Letschin selbst übrigens nicht nur der Getränkeladen am Edeka-Markt, sondern auch der in der Bahnhofstraße und die Verwaltung in Letschin. Zudem gibt es in der Verkaufsstelle Krüger in Sietzing Gelbe Säcke. In den anderen Ortsteilen sind sie im mobilen Verkaufswagen der Wriezener Bäcker erhältlich. Alle Ausgabestellen findet der Bürger im Abfallratgeber, der jedem Haushalt zugestellt worden und auch im Internet abrufbar ist. Bei Problemen können sich Bürger an das Unternehmen Remondis wenden.

Service-Nummer Gelber Sack, Remondis, Tel. 033398 84915