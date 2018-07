Faszination des Schreckens

Stefan Klug

(MOZ) 2014 rollte Bad Pitt auf einem klapprigen Sherman-Panzer durch die Kulissen von „Fury“, der hierzulande als „Herz aus Stahl“ ins Kino kam. Geschildert wird die Geschichte einer Panzerbesatzung, die mitten in Deutschland kurz vor Kriegsende auf gefährliche Mission geschickt wird. Auch wenn die Alliierten sicher den Himmel beherrschten, die US-Panzer waren den wenigen übrig gebliebenen deutschen Tigern rein technisch gesehen weit unterlegen. Zudem sorgte die angebliche Unbesiegbarkeit der Kolosse für einen mutraubenden Myhtos. Hier waren also Helden vom Schlage eines Don Wardaddy Collier gefragt, die ihre Männer immer wieder antrieben und selbst im Angesicht des nahen Sieges ihr eigenes Leben nicht schonten.

Ohne Frage gehört „Herz aus Stahl“ zu den Kriegsfilmen, die beeindrucken. Weniger durch die Darstellung des meist stupiden Feindes, sondern mehr durch die Offenheit, mit der es Regisseur David Ayers gelingt, Filmgeschichte und realistische Bedingungen in einem fast ausgewogenem Verhältnis in Szene zu setzen. Dies wird mit der jetzt erschienen Ausgabe des Streifens als 4K UHD noch deutlicher. Denn die Handlung ist nur ein Teil des Ganzen. Zum anderen gehören Bild und Ton, da sie die Sinne des Zuschauers mindestens ebenso fordern wie die Story. Komplett analog aufgenommen bleibt dem Bild nach der Digitalisierung ein leichtes Filmkorn, das auch in Bezug aufs Genre und die Zeit der Handlung authentisch wirkt. Der UHD-Transfer bewirkt, dass die kühle des Bildes, die erdigen, ja dreckigen Farben noch unansehnlicher wirken. Details werden herausgehoben und lassen auch an Nebenschauplätzen ein ums andere Mal den Betrachter kurz schaudern. Mitunter ist es wirklich so, als sei man Zeuge dessen, was einst geschehen ist. Dies Faszination des Schrecklichen trägt viel zur Gesamtwirkung des Filmes bei, sei es die klaustrophobische Stimmung im Innern des Kampfwagens oder einfach die Angst, in Ortschaften ins Visier eines Scharfschützen oder auf freiem Feld ins Fadenkreuz des Volkssturmes zu gelangen. Der Tod ist allgegenwärtig und Ayers kann dieses Gefühl immer wieder aufs Neue vermitteln. Auch wenn die deutsche Spur nur noch in Dolby Digital vorhanden ist, so trägt auch der Ton dazu bei. Wuchtig, kraft- und effektvoll hüllt er den Betrachter - das richtige Equipment vorausgesetzt - ein. Ob dumpfes Grollen oder metallisches Zwitschern, das ist echt, mitunter fast schon beängstigend.

Gerade mit den technischen Möglichkeiten einer UHD überschreitet „Herz aus Stahl“ die Grenze von der Unterhaltung hin zum Erleben und wird damit der Rolle eines Kriegsfilms mehr als gerecht, vor allem ein Antikriegsfilm zu sein.

Genre: Action; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 134 Minuten; Verleih: Sony Pictures Entertainment; Regie: David Ayers; Brad Pitt, Shia LaBeouf, Michael Peña; USA 2014