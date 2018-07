Wie Bond in Afrika

Stefan Klug

(MOZ) Vor Jahrmillionen krachte ein Meteorit aus wundersamen Metall mitten in Afrika hinein. Die Menschen später wussten das Vibranium und dessen magische Möglichkeiten zu nutzen, erkannten aber auch früh dessen Gefahren. So beschloss man, die Welt außen vor zu lassen. Deshalb gilt Wakanda weiterhin als eines der ärmsten Länder der Erde. Doch unter dem elektronischen Pflanzendach entwickelte sich eine Supermacht, angeführt von einem König. Der alte ist tot und dessen Sohn T’Challa wird sein Nachfolger. Eine schwierige Zeit, wie sich zeigt. Denn es gibt noch einen Thronanwärter und der nimmt es mit der Geheimniskrämerei rund um das Vibranium nicht so genau.

Mitten in den Rassenunruhen in den 1960er Jahren entstanden die Black-Panther-Comics, auf denen diese Multimillionen-Dollar-Produktion fußt. Und obwohl seit dieser Zeit mehr als 50 Jahre vergangen sind, stellt man erstaunt fest, dass es die erste Superhelden-Geschichte mit solch einem Budget ist, in der nur Farbige die Hauptrollen spielen. Ryan Coogler hat hier ein Spektakel in Szene gesetzt, das dennoch den bekannten Pfaden des Genres folgt, wenngleich hier durchaus afrikanische Traditionen und Gepflogenheiten mit eingeflossen sind bzw. das, was man jenseits des großen Teiches dafür hält. Ob der Kampf um den Thron auch heute noch zum Stammesritus gehört, sei mal dahingestellt. Ebenso, ob hochtechnisierte Gesellschaften wie die von Wakanda tatsächlich noch in streng traditionellen Gewändern durch die Savanne eilen. Ab einem bestimmten Punkt wird das Spektakel ein wenig viel Folklore, wenngleich die bunten Kulissen gefallen. Auf der anderen Seite herrscht pure Science Fiction vor und ein Hauch von James Bond lässt sich auch nicht verleugnen. Apropos: Auch die Action ist vor allem am Computer entstanden. Wie viel CGI am Ende in den zwei Filmstunden steckt, lässt sich kaum noch beurteilen.

Ganz sicher allerdings sieht das Geschehen umwerfend aus, vor allem von der 4 K UHD. Satte, knallige Farben, unglaubliche Kontraste und in Folge eine wirklich gelungene Tiefenwirkung bereiten einfach Spaß beim zusehen. Auch bei schnellen Bewegungen, von denen es durchaus einige zu erleben sind, gibt sich das Bild, das auch in Dolby Vision vorliegt, keine Blöße. Lediglich am Anfang, als Afrikaner nachts einen Konvoi im Dunkeln angreifen, war wenig auf dem Screen zu genießen. Der einzige Kritikpunkt. Und auch, dass der Ton nur in Dolby Digital Plus zu haben ist, wird nicht zwingend zum Manko, angesichts der Haushalts-Ausstattung mit Dolby-Atmos-Equipment. Der Sound kommt fett aus den Boxen und auch Bass wird reichlich gegeben. Da braucht es nicht zwingend die Höhenlautsprecher, wenngleich die in der Original-Spur gute Dienste leisten.

Genre: Action; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 134 Minuten; Verleih: Marvel/Disney; Regie: Ryan Coogler; Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o; USA 2018