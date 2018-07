Auf der Achterbahn des Lebens

Stefan Klug

(MOZ) Die Olympia-Teilnahme ist nah, doch ein kleiner Tannenzweig bringt Molly Bloom zu Fall. Und der ist tief, denn mit dem Ende ihrer sportlichen Karriere als Skiläuferin geht der gesellschaftliche Abstieg der jungen Frau einher. Schließlich steht sie eines Tages vor Gericht, angeklagt, des illegalen Glücksspiels als Ausrichterin des größten Pokerrings der Vereinigten Staaten. Eigentlich hat sich Molly nichts vorzuwerfen. Als Angestellte einer Immobilienfirma mixte sie anfangs nur die Drinks für Schauspieler, Bosse und andere reiche Leute, wurde mit stattlichen Trinkgeldern belohnt. Später, als sie dann selbst die Chefin war, änderte sich anfangs an der Art der Finanzierung nichts. Doch die Kosten stiegen und die Einsätze auch. So musste sie einen Teil des Potts zur Finanzierung verwenden und überschritt damit die Grenze der Legalität. Und wenn es um Geld, um sehr viel Geld geht, ist die Mafia auch nicht weit. Spätestens jetzt war die Runde kriminell. Rechtsanwalt Charlie Jaffey, der Molly empfohlen wurde, ist so fasziniert von dem Fall, dass er auch ohne den üblichen Vorschuss sich als Verteidiger engagieren lässt. Die größte Schwierigkeit für ihn, Bloom hatte zwar ein Buch über ihre Geschichte geschrieben, aber bestimmte Namen nicht genannt. Das will sie auch weiterhin nicht und lehnt eine Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft ab. Damit drohen ihr zehn Jahre Gefängnis.

Mit „Molly’s Game“ ist mal wieder bewiesen, dass das Leben die besten Geschichten schreibt. Denn wenn es Molly Bloom und ihre Achterbahn-Karriere nicht gegeben hätte, hätte Hollywood sie erfinden müssen. So blieb Aaron Sorkin die Aufgabe, die Story sehenswert filmisch umzusetzen. Eine Nominierung für den Oscar des besten adaptieren Drehbuches sagt schon viel über das Gesamtergebnis aus. Über weite Strecken fast videoclipartig geschnitten gelingt es dem Regisseur, die gesamte Vorgeschichte schnell und knackig zu erzählen. Mitunter werden Grafiken eingeblendet, um Sachverhalte - vor allem beim pokern - zu visualisieren. Trotzdem addiert sich die Gesamtlaufzeit auf weit über zwei Stunden. Und tatsächlich hat der Streifen kurz nach der Halbzeit einige Hänger. Dann, als die Story von der Vergangenheit in die Gegenwart wechselt, ändert sich auch ein wenig der Erzählstil. Sorkin bekommt das zwar wieder in den Griff, aber so bleiben einige unnötige Längen. Am Gesamteindruck allerdings ändert das wenig. Die Geschichte ist ungemein unterhaltsam und spannend, eine herausragende Jessica Chastain lebt mit jeder Faser ihre Figur und sieht der echten Molly dazu noch verdammt ähnlich. Mit Idris Elba, Kevin Costner und anderen sind die Nebenrollen zudem prominent besetzt. Und das Produktionssetting in edlen Suiten von Luxushotels wird dem Inhalt der Erzählung auch gerecht. Freunde spannender Lebensgeschichten dürfen sich diese auf keinen Fall entgehen lassen.

Genre: Thriller; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 135 Minuten; Verleih: Square One/Universum; Regie: Aaron Sork; Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner; USA 2017