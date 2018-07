Plastik in den Gewässern vor unserer Haustür

Silvia Passow

Falkensee Königs Wusterhausen und der Rest der Welt - die achtzehnjährige Svantje Pieplow steht am Ufer des Zeesener Sees bei Königs Wusterhausen, Hosenbeine aufgekrempelt, die ausgestreckte Hand weist über die schillernde Oberfläche des Sees. Klares Wasser, man kann bis auf den Grund hinabblicken. Kinder baden, es ist warm, sonnig, Ferien.

„Gleich von hier vorn am Ufer und hinten am Steg haben wir Proben entnommen“, sagt Pieplow. „Wir haben es nicht ausgezählt, wollten nur wissen ob wir direkt vor der Tür auch Mikroplastik im See haben.“ Die Frage kann mit ja beantwortet werden. In beiden Proben konnten Pieplow und ihre jugendlichen Forscherkollegen Annegrit Hübner und Felix Pochert Mikroplastik nachweisen. Ist das Baden hier deshalb bedenklich? Keiner weiß es. Doch wer hier Wasser verschluckt, hat gute Chancen auf eine Extraportion Mikroplastik im Bauch. „Die Leute sollten auch wissen, worin sie hier schwimmen“, sagt Pieplow.

Eigentlich hatten die drei Jugendlichen über Mikroplastik im Abwasser der Kläranlage Ludwigsfelde geforscht. Auch hier wurden sie fündig und dafür sogar ausgezeichnet.

Was ist das überhaupt,

Mikroplastik?

Genau hier beginnen die Unklarheiten. Plastik, also Kunststoff, besteht aus vielen unterschiedlichen Werkstoffen. So unterschiedlich, wie die Form der Nutzung, sind auch die verwendeten und verarbeiteten Grundstoffe. Selbst bei der Größe oder besser Kleine dessen, was als Mikroplastik bezeichnet wird, gibt es keinen verbindlichen Standard. Im Allgemeinen bezeichnet man Teilchen kleiner als 5 Millimeter als Mikroplastik. Bei diesem kleinteiligen Plastik wird zwischen primären und sekundären Mikroplastiken unterschieden. Primäres Plastik wird bewusst hergestellt, es findet in der Kosmetikindustrie Anwendung. Sekundäres Plastik entsteht durch Zerfall oder Abrieb größerer Teile. Die inzwischen berühmte, sich nur langsam zersetzende Plastiktüte gehört hierzu. Aber auch beim Waschen von Polyester oder Polyacrylhaltigen Kleidungsstücken lösen sich die Partikel aus der Kleidung und gelangen ins Abwasser. Das Sieb der Waschmaschine hält sie nicht zurück.

Das Plastik folgt dem Kreislauf des Wassers

Pieplow, Pochert und Hübner gewannen beim Bundeswettbewerb Jugend forscht 2018 den Sonderpreis für Geo- und Raumwissenschaften. Zuvor hatten sie in der gleichen Kategorie beim Landeswettbewerb abgeräumt. Sie hatten nachgewiesen, dass täglich rund 45.000 Teilchen Mikroplastik die Kläranlage Ludwigsfelde verlassen. Das heißt, das Mikroplastik sammelt sich im Klärschlamm, dieser wird in der Landwirtschaft als Dünger auf die Felder gebracht. Denn auch Kläranlagen können das Plastik nicht herausfiltern. Für ihre Arbeit hatte man sie an der Kläranlage willkommen geheißen, eben weil man sich dort mit diesem Problem konfrontiert sieht.

Entsprechend groß waren Zeit und Materialaufwand, wobei hier im Bereich von einer Teilchengröße von 25 bis 40 Mikrometer gearbeitet wurde. Die kleinen Plastikpartikel vermischen sich mit dem Schlamm, heften sich an Ablagerungen und gelangen so auf die Felder. Der nächste Regen spült sie in die Bäche, Flüsse und Seen. So auch in den Zeesener See, wie in andere Gewässer. Wo? Wieviel? Keiner weiß es.

Und wie kommt das Plastik

nun in den Fisch?

Das sich durch Sonne, Wind und Wellen zersetzende Plastik wird, ebenso wie das Primärplastik, gefressen oder, zum Beispiel von Muscheln, filtriert. Im Verdauungstrakt von Fischen aus Nord- und Ostsee fanden Forscher des Alfred-Wegner-Instituts in 5,5 Prozent der beprobten Fische Plastik, in dreiviertel der Fälle handelte es sich um Mikroplastik. Nicht alle Fische sind gleichermaßen betroffen, umso dichter der Fisch an der Wasseroberfläche lebt, um so größer die Chance auf Plastik im Fisch. Da wo der Fisch ausgenommen wird, ist das vielleicht kein Problem. Aber noch lässt sich sich nicht mit Sicherheit sagen, ob das Plastik tatsächlich im Magen-Darm-Trakt der Tiere bleibt. Die Forschung hierzu, sie steckt noch in den Babysöckchen.

Und wie belastet ist

das Wasser selbst?

Auch hier kann und sollte noch geforscht werden. Mineralwasser in Plastikflaschen wurde positiv beprobt, aber auch Wasser in Glasflaschen, deren Deckel aus Plastik gefertigt wurde. Vermutlich gibt hier die Verpackung selbst das Plastik ab. Für Leitungswasser gibt es noch keine verlässlichen Studien. Das Journalistennetzwerk Orb Media hatte unlängst eine Studie in Auftrag gegeben, bei der Trinkwasserproben aus zwölf Ländern untersucht wurden. In 83 Prozent wurden hier Plastikrückstände gefunden, in Europa waren es 72 Prozent. Die Studie wurde vielfach kritisiert, Grund dafür: die angewandte Methodik. Denn das Strickmuster für die oben genannten Babysöckchen ist noch nicht klar, einheitliche Standards fehlen.

Im Oktober 2014 veröffentlichte wieder das Alfred-Wegner- Institut eine Untersuchung zum Trink- und Grundwasser aus Niedersachsen. Im Trinkwasser wurden hier 0,4 bis 7 Plastikpartikel pro Kubikmeter gefunden. Im Grundwasser war dagegen kein Mikroplastik nachweisbar. Möglicherweise sind die Wasserzuleitungen hier eine Ursache, wenn dann Plastik verbaut wurde.

Was bedeutet das

für Falkensee?

Ein paar weitere Fragezeichen. Wie es um unsere Seen steht, das gilt es noch herauszufinden. Ein Spaziergang am Falkenhagener See reicht, um in Ufernähe auf Plastikmüll zu stoßen. Eine Windböe, die Verpackung landet im Wasser. Zum Trinkwasser schreibt die Osthavelländische Trinkwasserversorgung auf Nachfrage, gibt es keine Untersuchungen. Das häufig und regelmäßig kontrollierte Trinkwasser wird auf sehr viel, aber nicht auf Plastikrückstände untersucht. Da unser Trinkwasser aus Grundwasser, aus Tiefen zwischen 20 und 100 Metern gewonnen wird, hält man es hier für unwahrscheinlich auf Mikroplastik zu stoßen. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung kommt, bei der Frage nach der Gesundheitsgefährdung durch Mikroplastik in Lebensmitteln zu dem Schluss,dass es für eine eindeutige Stellungnahme an gesicherten Daten und Erkenntnissen fehlt.

Mehr solcher Forscher braucht das Land

Pieplow, Pochert und Hübner wollen ermutigen und auffordern, ihrer Meinung nach beteiligen sich noch lange nicht genug Schüler/innen am Jugend-forscht-Wettbewerb. Möglicherweise fühlt sich jetzt ein junger Forschergeist inspiriert. Binnengewässer hätten wir reichlich. Unter: www.jugend-forscht.degibt es weiterführende Informationen.

Wo kommt nun das Mikroplastik her?

Im Wohnzimmer der Familie Pochert steht eine Tube auf dem Tisch. „Cremiges Peeling“ ist darauf zu lesen. Daneben ein Laborglas mit körnigen Inhalt, Mikroplastik. Eine großzügige Handvoll, die drei Forscher haben es selbst aus dem Produkt extrahiert. Davon steht auf der Tube nichts, eher etwas von samtweicher Haut und pflegenden, wertvollen Inhaltsstoffen. Es sind nicht nur Peelings, auch Duschbäder, Cremes, Lippenstifte usw. Mikroplastik vermeiden fängt im eigenen Badezimmer an. Der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) hält einen Einkaufsratgeber zum Thema vor. Mit der App Codecheck lässt sich mit dem Handy direkt am Produkt herausfinden, ob Plastik drin ist. Den Ratgeber findet man im Internet auf www.bund.net und Informationen zur App gibt es auf www.codeckeck.info>news