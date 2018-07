Woidke äußert Betroffenheit

dpa

Potsdam (dpa) Im Pharmaskandal um gestohlene Krebsmedikamente hat sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) direkt an betroffene Patienten gewandt. Er sei erschüttert, dass die hochsensiblen Arzneimittel nicht ordnungsgemäß gelagert worden seien, hieß es am Samstag aus der Staatskanzlei. „Das Vertrauen in unsere Arzneimittelaufsicht und in unser Gesundheitssystem hat durch diesen Vorfall erheblichen Schaden erlitten“, so Woidke. Die damit verbundene Verunsicherung für Krebspatienten mache ihn sehr betroffen. Eine umfassende Aufklärung habe „oberste Priorität“.

Vor kurzem war bekannt geworden, dass ein Brandenburger Pharmahändler gestohlene Krebsmedikamente mit unklarer Wirksamkeit von einer griechischen Apotheke vertrieben haben soll. Bereits im Dezember 2016 hatte es erste Hinweise auf Unstimmigkeiten gegeben. Doch erst im Juni 2017 untersagten Brandenburger Behörden der Firma den Handel mit der griechischen Apotheke. Am Freitagnachmittag wurden dem Unternehmen die Betriebserlaubnis sowie die Herstellungs- und Großhandelserlaubnis für Medikamente entzogen.