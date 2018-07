dpa

Werder (Havel) (dpa) Nach einer Havarie in einer Werft im brandenburgischen Werder (Potsdam-Mittelmark) soll ein durch die Stadt ausgesprochenes Badeverbot in der angrenzenden Havel auch am Wochenende bestehen bleiben. Das teilte die Stadt auf Nachfrage am Samstag mit. Auch vom Baden im Glindower See und im Schwielowsee wird abgeraten. Noch immer sei unklar, um welche Substanz es sich bei der ausgelaufenen Flüssigkeit handelt. Vermutet wird ein teerhaltiges Holzschutzmittel. Dies müsse aber noch durch ein Labor untersucht werden, hieß es am Samstag. Am Montag wird mit Ergebnissen gerechnet.

Zwischen Eisenbahnbrücke und Innenstadt hatte sich am Donnerstag ein rund 9 Hektar großer Ölteppich ausgebreitet. Das Landratsamt geht davon aus, dass ein Fass Quelle für die Verunreinigung ist. Ein Boot habe im flachen Wasser seinen Motor hochgefahren und dabei eine unbekannte Flüssigkeit aus dem Wasseruntergrund an der Kaimauer herausgespült, teilte die Stadt am Freitag mit. Berufstaucher hätten das Fass im Hafenbecken einer Marina in der Nähe der Eisenbahnbrücke gefunden. Das Gefäß wurde bereits geborgen und der Boden im Bereich der Fundstelle ausgehoben.

„Erst wenn wir wissen, um welche Substanz es sich handelt, können wir mit der Beseitigung beginnen“, sagte René Blisse, Schichtleiter bei der Regionalleitstelle der Feuerwehr Brandenburg. An den betroffenen Stellen hat die Stadt Hinweisschilder angebracht.