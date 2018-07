„Gut ist nicht gut genug!“

Sandra Euent

Havelland (MOZ) Nach der Zertifizierung ist vor der Zertifizierung – Prüfung des Qualitätsmanagements in den Einrichtungen der Havelland-Kliniken Unternehmensgruppe wurde erneut erfolgreich bestanden. Dies ist ein weitere wichtiger Meilenstein der diesjährigen Arbeit: Alle Einzelgesellschaften des Konzerns verfügen nun über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem.

Vor zehn Jahren hatte Geschäftsführer Jörg Grigoleit eine Qualitätsoffensive gestartet. Um ein systematisches Qualitätsmanagement zu entwickeln und als Baustein im Arbeitsalltag der Einrichtungen zu etablieren, wurde festgelegt, dass regelmäßig eine externe Überprüfung durch unabhängige Fachleute stattfindet.

Nicht für alle Gesellschaften ist das gleiche Verfahren fachlich passend. So ließ sich die jüngste Gesellschaft des Konzerns, die Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH, nach DIN ISO 29990 zertifizieren. Dies ist eine umfassende Qualitätsnorm für Bildungsträger, die der neu zugelassenen Pflegefachschule im Havelland spiegelt, wie sie ihre Arbeit so ausrichtet, dass die Teilnehmer in Aus-, Fort- und Weiterbildungsgängen hochwertige und praxisbezogene Angebote erhalten.

Die meisten Gesellschaften des Konzernverbundes lassen sich nach den Vorgaben der KTQ (Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen) zertifizieren, die von den Spitzenverbänden der Gesundheitsbranche entwickelt wurden. Haben sich die Gesellschaften zunächst einzeln dem Verfahren unterzogen, so kommen mittlerweile Modelle der Verbundzertifizierung zum Einsatz, bei denen auch die Schnittstellen in der Arbeit überprüft und bewertet werden.

Im aktuellen Verfahren, welches Ende Juni abgeschlossen wurde, standen neben den Klinikstandorten Nauen und Rathenow auch die Arztpraxen und die ambulante Pflege der Medizinischen Dienstleistungszentren sowie das Gesundheitszentrum Premnitz auf dem Prüfstand. „Da es in der Praxis unser Anspruch ist, unseren Patientinnen und Patienten eine möglichst reibungslose Versorgung zu bieten, ist diese Art des gemeinsamen Prüfverfahrens eine adäquate Methode, um die praktische Umsetzung kritisch begutachten zu lassen“, so Grigoleit.

Zu den untersuchten Fragestellungen zählte u. a. die Umsetzung standardisierter Prozesse, um den Patienten ein erprobtes und gleichbleibend hohes Versorgungsniveau und neuen Mitarbeitern mehr Sicherheit zu bieten. Auch der Informationsfluss z.B. zwischen Klinik und ambulanter Pflege wurde kritisch begutachtet, ebenso wie die Dokumentation oder die Umsetzung von Hygieneregelungen.

Nach neun Tagen intensiver Gespräche, Begehungen und Dokumentenprüfungen, in welche fast 200 Beschäftigte aus allen Dienstarten einbezogen wurden, haben die Visitoren ein erstes positives Feedback gegeben und bestätigt, dass alle beteiligten Gesellschaften das Qualitätssiegel für die nächsten drei Jahre erhalten. Das genaue Ergebnis, welches in Prozent berechnet wird, teilt die KTQ in den kommenden Wochen mit, wenn auch die detaillierten Visitationsberichte verschickt werden. Darin sind die Stärken der Arbeit benannt, die den Beteiligten selbst im Alltag oft schon nicht mehr bewusst sind. Noch wichtiger sind jedoch die Hinweise zu den Verbesserungspotentialen, damit zielgerichtet daran gearbeitet werden kann, Lücken zu schließen und Defizite abzustellen. „So sehr wir uns über das Siegel freuen, der eigentliche Wert der Zertifizierungen liegt in diesen Rückmeldungen, denn so können wir aus dem Expertenfeedback unser nächstes Arbeitsprogramm im Bereich Qualitätsmanagement ableiten“ betont Geschäftsführer Grigoleit.