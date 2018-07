Stadt verteidigt Schließzeit der Schwimmhalle

MOZ

Frankfurt (Oder) Wie jedes Jahr in den Sommerferien schließt die Schwimmhalle in der Rathenaustraße für Wartungsarbeiten. Bis einschließlich 17. August, den letzten Ferientag, stehen Schwimmer vor verschlossenen Türen. In diesen Wochen erfolgt vor allem die Grundreinigung aller Räume und der leeren Schwimmbecken. Hinzu kommen die jährlichen notwendigen Reparaturen. Dazu gehören in diesem Jahr unter anderem Malerarbeiten an Türen und in Sockelbereichen, die Überarbeitung von defekten Silikonfugen und der Wechsel von defekten Fliesen, der Austausch von zwei Filteranlagen und abschließende Arbeiten im Dachbereich.

Zudem erfolgt eine Verbesserung der Duschanlagen und die Überlaufrinnen, die Roste und die Startblöcke werden einer gründlichen Überarbeitung und Reinigung unterzogen. Auch die vielen Lüftungsgitter werden gründlich aufgearbeitet.

„Die Schließung für die notwendigen Reinigungs- und Reparaturarbeiten erfolgt bewusst in den Ferienwochen, um in den anderen Monaten einen reibungslosen Schul- und Vereinssport gewährleisten zu können“, beantwortet die Stadtverwaltung viele Bürgeranfragen. Die Zeit werde auch dazu genutzt, um einen großen Teil des Jahresurlaubs der Mitarbeiter abzusichern. Anderenfalls müsste man den Betrieb übers Jahr verteilt einschränken.

Zudem stehe in den Sommermonaten der Helenesee als Badeort zur Verfügung. Empfehlenswert sei auch das Freibad in Słubice, so dass trotz Schließung der Schwimmhalle dem Badespaß nichts entgegenstehe.

Am Sonnabend, 18. August, geht die Schwimmhalle mit ihren bekannten Öffnungszeiten wieder in Betrieb.