Majestäten machten Jagd auf Elche und Braunbären

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Alle fünf Jahre feiert Fürstenwalde das Waldfest. Am 26. August wird an der Pintsch-Brücke zur 5. Ausgabe eingeladen. Bis dahin erzählt die MOZ in Zusammenarbeit mit dem Museum in einer Serie historische Begebenheiten rund um den Forst. Heute: Tiere und Pflanzen des Waldes.

Einer Heuschreckenplage um 1820 verdanken die Heideländer ihr Siedlungsgebiet: „Nachdem ein Teil des Waldes dem Raupenfraß zum Opfer gefallen war, entschied man, nicht wieder aufzuforsten, sondern der wachsenden Stadt dieses Gebiet als Wiesenfläche zu überlassen“, sagt Museumsleiter Guido Strohfeldt. Von einer ähnlichen Plage, die 1730 „großen Schaden“ verursachte, wusste auch Stadtchronist Georg Friedrich Gottlob Goltz zu berichten. Fernab von Katastrophen und Bedrohungen – etwa durch den Wolf – seien Beschreibungen der Tier- und Pflanzenwelt in historischen Quellen jedoch Mangelware, sagt Guido Strohfeldt. „Die Natur wurde als gegeben hingenommen.“

Dabei sind einige Zeitgenossen von damals heute alles andere als gewöhnlich: Elche streiften im Mittelalter vermutlich ebenso durch die Wälder wie Braunbären, die bis ins 18. Jahrhundert hinein das Jagdziel der Majestäten waren; auch Auerhühner, heute nur in unberührten Bergwaldregionen anzutreffen, tauchen in Jagdbeschreibungen auf.

Schmetterlingsliebhaber beobachten in den Wäldern heute noch unzählige Arten, die deutschlandweit stark bedroht sind: „Trauermantel, Schwalbenschwänze, Schillerfalter“, zählt Christian Köckeritz auf, der Leiter des Ausstellungsbereiches der Fürstenwalder Kulturfabrik. „Weil diese Arten anspruchsvolle Lebensgewohnheiten haben, spricht das für die guten Bedingungen hier.“ Nahrung bieten den Faltern Erlen, Pappeln und Weiden – Bäume, die in Spreenähe wachsen. Käfer wie der Walker bedienen sich hingegen am reichen Kiefer-Vorkommen oder wie der Hirschkäfer an Eichen und Totholz.

Flurbezeichnungen wie Kienenwald, Eichelkamp und Hopfengrund verweisen noch heute auf einen Teil der vielfältigen Pflanzenwelt. Beschrieben wurde sie im 17. Jahrhundert durch den in Fürstenwalde geborenen Botaniker Christian Mentzel. Entdecken konnten schon seine Zeitgenossen Maiglöckchen in der Kleinen Heide, Knabenkraut – eine Orchideenart – bei Trebus, Haselnusssträucher und solche mit Himbeeren im Beerenbusch. Dort allerdings waren Sammler nie allein: Kreuzottern tummelten sich im Gehölz zuhauf. „Anfang des 20. Jahrhunderts gab es sogar den Aufruf“, so Strohfeldt, „Schlangen totzuschlagen und in den Schaufenstern auszustellen.“