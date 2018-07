DJ kehrt zurück in die Oderstadt

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) 2009 war er schon einmal in Frankfurt. Im Jahr seines Durchbruchs legte Paul Kalkbrenner im Kamea auf. Zur achten Auflage des Helene Beach Festivals kommt er wieder in die Oderstadt. Am selben Tag, ein paar Stunden vor ihm, wird auch seine Frau auf der elektronischen Bühne an den Decks stehen.

Die Eventarena ist voll, alle zücken ihre Handys oder Digitalkameras und endlich kommt er: der Hit „Sky and Sand“, den Fritz und Paul Kalkbrenner im Jahr zuvor als Soundtrack zum Film „Berlin Calling“, in dem Paul selbst mitspielt, produziert haben. Mit dem Lied gelingt Paul Kalkbrenner 2009 der Durchbruch, er ist auf Berlin Calling Tour durch ganz Deutschland – und kommt trotzdem auch im kleinen Frankfurt vorbei. Im Internet gibt es noch Videos vom Auftritt, „Paul hat Frankfurt richtig eingeheizt“, lautet einer der Kommentare. „Das war ein lucky punch, ein Glücksgriff“, sagt Daniel Grabow, der sich noch genau an diesen 30. Oktober 2009 erinnern kann. Jetzt, neun Jahre später, konnten er und sein Team der Firma Gastroplan Event & Catering den Künstler wieder für Frankfurt gewinnen, als einen der Headliner beim achten Helene Beach Festival.

„Das ist die Aufgabe des Bookings“, deutet er an, dass immer wieder Künstler gefunden werden müssen, die gerade im Kommen sind, aber noch keine horrenden Gagen verlangen. Es sei sehr selten, dass Künstler genau in der Zeit, nachdem man mit ihnen einen Vertrag geschlossen hat, derart „durch die Decke gehen“. 2009 klappte das gut, der Auftritt im Kamea kam über Bookingkontakte in Berlin zustande. „Danach ging der Hype los“, erinnert sich Grabow. Zu dem Zeitpunkt seien alle anderen Kalkbrenner-Shows in Deutschland ausverkauft gewesen.

Zum österreichischen Festival „Rave on Snow“ im Dezember 2009 sei Kalkbrenner schon mit einem Hubschrauber eingeflogen worden. So verwundert es nicht, dass der Kamea-Gast mit der weitesten Anreise im September 2009 aus Australien kam. „Wir hatten richtig ins Wespennest gestochen“, freut Grabow sich noch immer über das damals volle Haus. Menschlich habe er einen sehr guten Draht zu Kalkbrenner gehabt, erinnert er sich. Und er sagte zu dem DJ: „Wir werden uns wohl beruflich nicht so schnell wiedersehen“, womit er recht behalten sollte.

Um Paul Kalkbrenner aufs Helene Beach Festival zu holen, hätten er und seine Kollegen „immer schon mal die Fühler ausgestreckt“. Zu den Anfängen sei das Etat des Festivals aber viel kleiner gewesen, Paul Kalkbrenner spielte dann schon Welttourneen. „Die Tickets fürs Festival haben am Anfang 29 Euro gekostet, wie willst du da einen Kalkbrenner bezahlen?“, gibt Daniel Grabow zu bedenken. „Umso glücklicher“ sei er, dass der DJ in diesem Jahr auf der Hauptbühne steht – und zwar am Sonnabend zwischen 1.25 und 3 Uhr nachts.

Ein paar Stunden früher, von 22 Uhr bis Mitternacht, steht außerdem auch seine Ehefrau Simina Grigoriu an den Decks auf der Elektro-Hauptbühne. 2013 und 2016 war die in Rumänien geborene und in Toronto aufgewachsene Djane schon mal auf dem Helene Beach. Jetzt legt sie, zum zumindest in Frankfurt ersten Mal, an einem Abend und einer Location gemeinsam mit Kalkbrenner auf, mit dem sie seit 2012 verheiratet ist.

Auf ihren Mann können sich die Festivalbesucher am Dienstag und Donnerstag schon mal einstellen, wenn der Stuck e.V. im Theatergarten die Tragikomödie „Berlin Calling“ zeigt, in dem er den Berliner DJ Ickarus spielt, der kurz vor seiner großen Albumveröffentlichung nach einem Drogentrip in einer Nervenklinik landet. Zeitlich passend, denn auch Paul Kalkbrenner hat vor zwei Monaten – nach drei Jahren – wieder ein Album herausgebracht. Wie es in einer Albumrezension heißt: Kalkbrenner komponiere vornehmlich „für die ganz große Sause“. Bleibt abzuwarten, was für eine Sause der Auftritt an der Helene wird.

„Das ist ein Programmteil auch für die, die die Entwicklung der elektronischen Musik in Berlin noch nachvollziehen können“, sagt der 46-jährige Grabow und spricht von den „Älteren“, bei denen Paul Kalkbrenner noch immer sehr beliebt sei. 18 bis 25 Jahre alt sei die Hauptgruppe der Festivalbesucher. „Die kennen den Hype ja gar nicht mehr“, blickt er zurück auf die Veröffentlichung von „Sky and Sand“. Den eindringlichen Beat des Liedes hören jedoch auch die jüngeren Festivalbesucher am kommenden Sonnabend mit Sicherheit nicht zum ersten Mal.