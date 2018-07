269 ungeklärte Mordfälle in Berlin

dpa

Berlin (dpa) 269 Mordfälle sind derzeit bei der Berliner Polizei noch ungeklärt. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine noch unveröffentlichte Anfrage des Grünen-Abgeordneten Benedikt Lux hervor, über die zunächst die „Berliner Morgenpost“ berichtet hatte. Die ungeklärten Altfälle werden statistisch seit dem Jahr 1968 erfasst.

55 dieser „Cold Cases“ wurden laut Senatsverwaltung zwischenzeitlich überprüft, neu bewertet und ergänzend auf Spuren untersucht. In 7 Fällen führte dies zu einer Wiederaufnahme der Verfahren. Dabei konnten zweimal mit Hilfe von DNA-Spuren die Täter überführt und verurteilt werden, einmal endete das Verfahren wegen Restzweifeln mit einem Freispruch. 4 Fälle sind aktuell laut Senatsverwaltung noch in Bearbeitung.

Aus den Zahlen der Innenverwaltung geht auch hervor, dass die Anzahl der Tötungsdelikte seit 2008 etwa gleich geblieben ist. So gab es 2017 laut Kriminalitätsstatistik 40 Morde und Mordversuche, im Jahr 2008 waren es 42. Dazwischen schwanken die Zahlen mit einem Ausreißer im Jahr 2009, wo 61 Morde registriert wurden. Die Aufklärungsquoten bewegten sich in den vergangenen Jahren zwischen 80 und 97 Prozent. Im vergangen Jahr lag die Quote bei 82 Prozent.

„Entgegen dem allgemeinen Sicherheitsgefühl haben Kapitaldelikte in den vergangenen Jahren abgenommen und die Aufklärungsquoten sind hoch“, sagte der Abgeordnete Lux am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Unbefriedigend ist aus Sicht des innenpolitischen Sprechers der Grünen jedoch, dass sich 60 Verdächtige, die mit Haftbefehl im Zusammenhang mit Mordfällen gesucht werden, ins Ausland absetzen konnten. „Da bringt man sich selbst um einen Erfolg“, meinte Lux. Es sei nun Aufgabe der Zielfahnder die Verdächtigen zu finden. Die Auslieferungsbegehren dürften nicht vernachlässigt werden.

„Der überwiegende Teil der Gesuchten ist in seine Heimatländer geflüchtet, um sich erfolgreich einer Strafverfolgung zu entziehen“, heißt es dazu in der Antwort der Senatsinnenverwaltung. Meist sei die Türkei das Ziel. Weitere Länder seien der Libanon, Irak, Syrien, Russland, Vietnam, Thailand und die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien und mehrere afrikanischen Staaten. „Mit diesen Staaten bestehen keine Auslieferungsabkommen“, so die Innenverwaltung. 6 der 60 Verdächtigen würden allerdings im Ausland wegen anderer begangener Straftaten in Haft sitzen.