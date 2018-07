Angst vor einer Veränderung

Siegmar Trenkler

Rägelin (MOZ) Seit bekannt geworden ist, dass der Berliner Träger Navitas in Rägelin ein Kinderheim in der ehemaligen Pension Lilienhof betreiben möchte, gibt es mehr oder weniger offene Kritik an dem Vorhaben. So überraschte es wenig, dass rund 80 Einwohner am Donnerstag zur Bürgerversammlung ins örtliche Dorfgemeinschaftshaus gekommen waren, bei der es vor allem um die Sorgen ging.

Um möglichst aussagefähig sein zu können, hatten sich Vertreter fast aller beteiligter Institutionen und Körperschaften eingefunden: die amtierende Direktorin des Amts Temnitz, Kerstin Dames, Rägelins Ortsvorsteherin Gabriela Wäbersky, Temnitzquells Bürgermeister Johannes Oblaski, Andreas Liedtke vom Kreis-Jugendamt sowie Navitas-Geschäftsführer Candan Ögütcü und sein Prokurist Oliver Senf.

Neben vielen anderen Punkten wurde sowohl von den Teilnehmern als auch von Oblaski kritisiert, dass die Information über das Vorhaben erst sehr spät erfolgt sei. Denn erst vor knapp einem Monat waren die Pläne bekannt geworden. Doch schon zum Ende des Monats könnte die Einrichtung ihren Betrieb aufnehmen – sofern bis dahin die Betriebserlaubnis des zuständigen Brandenburgischen Ministeriums vorliegt.

Der Umzug wurde laut Liedtke notwendig, weil der Eigentümer des Wittstocker B3-Centers, in dem die Clearingstelle bislang ihren Sitz hat, zum März 2019 gekündigt hat. Er betonte noch einmal, dass es sich nicht um eine Flüchtlingsunterkunft handelt, sondern um eine Jugendhilfeeinrichtung, wie es sie an mehreren Orten im Landkreis gibt. Auch die anderen befänden sich zum Teil in sehr kleinen Orten. Denn auch das war wiederholt kritisiert worden. Viele zeigten sich von der geplanten Gruppengröße überfordert. Acht Jugendliche in ihrer dreimonatigen Clearingphase sowie bis zu zehn Jugendliche, die dort längerfristig wohnen sollen, sind geplant. „Das ist zu viel für so einen kleinen Ort“, betonten mehrere Einwohner. Ob denn derart große Gruppen überhaupt noch zeitgemäß sind, wollte ein Rägeliner wissen, der nach eigener Aussage auch im pädagogischen Bereich arbeitet. Ögütcü beteuerte mehrfach, dass er Rägelin und die ehemalige Pension im Besonderen für sehr geeignet für die Plane halte und begründete die Einschätzung mit seiner mehr als 30-jährigen Erfahrung im Jugendhilfe-Bereich.

Elf Mitarbeiter stark soll das Betreuerteam sein, zwei davon werden rund um die Uhr vor Ort sein. Zu den Navitas-Angestellten kommt auch der Wachschutz durch die Ruppiner Kliniken hinzu, wie sich im Laufe des Abends herausstellte. Dass diese Punkt erst auf Nachfrage eingeräumt wurde, erntete heftige Kritik. Ansonsten waren es vor allem zwei Punkte, die immer wieder auftauchten: die Angst vor möglichen Veränderungen und die Frage der Integration. Gerade letztere sei das erklärte Ziel, so Ögütcü. Er sieht im Sportverein und der Feuerwehr durchaus sinnvolle Freizeit-Angebote für die Jugendlichen.

Die Ängste konnten an dem Abend nicht abgebaut werden. So wurde wiederholt gefragt, ob sich denn die einheimischen Kinder künftig sicher im Ort bewegen könnten. Andere befürchteten, dass es mit den zusätzlichen Jugendlichen im Ort nicht genügend Plätze an den Schulen in der Umgebung gebe. Aller Unkenrufe zum Trotz gab es auch vereinzelt positive Stimmen, die aufforderten, das Heim als Chance zu sehen.