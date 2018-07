Abriss der Rettungswache steht kurz bevor

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Michael Ranz, Mitarbeiter Firma Templiner Hausbau GmbH, schiebt am Freitagvormittag vorsichtig seinen Lkw rückwärts auf die Baustelle an der Wriezener Straße. Er hat am Morgen bei einer Berliner Firma Metallstützen geladen. „Die lagern wir erst einmal zwischen“, sagt Achmed Brauer. Er wartet, bis sein Kollege die Ketten um die Stützen gelegt hat, damit er diese mit Hilfe des Krans vom Lkw hieven kann. Derweil schrillt vom Rohbau des künftigen Sozialgebäudes Maschinengeräusch herüber.

Das Erdgeschoss des Sozialgebäudes steht. Die neue Fahrzeughalle ist ebenfalls im Rohbau fertig. Nur das Dach fehlt noch, erklärt Christian Nörtemann, Fachbereichsleiter Gebäudemanagement und Hochbau der Stadt, vor Ort gegenüber dieser Zeitung. Weitere Leistungen seien ausgeschrieben. Das betrifft den Stahl- und den Trockenbau. Letzterer war schon einmal ausgeschrieben, allerdings gab es kein Angebot. Die Vergabe der Trockenbauleistung soll nach Bestätigung des Nachtragshaushaltes erfolgen, so Christian Nörtemann. Der steht am 14. September auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung. „Dann haben wir rund 98 Prozent der Leistungen ausgeschrieben“, teilt der Fachbereichsleiter weiter mit. Offen seien noch die Schließanlage und die Reinigung mit einem Volumen von rund 30 000 Euro.

Christian Nörtemann blickt zum alten Schlauchturm, der sich direkt neben dem Rettungsdienst-Gebäude befindet. Auf dem Dach befinden sich Antennen. „Wenn die abgebaut sind, kann mit dem Abriss des Turms und der Rettungswache begonnen werden“, sagt er. Die Demontage der Antennen soll am Dienstag erfolgen, informiert Olaf Schröder, Chef der gleichnamigen Elektrofirma, am Rande. Er ist mit seinen Mitarbeitern dabei, die Rettungswache vom Strom zu nehmen. „Ich bin der, der das Licht ausmacht“, scherzt er. Derweil bauen Mitarbeiter der Heizungsfirma B&M die Industriewaschmaschine und den Trockner im Gebäude aus. Beide Geräte werden von den Männern und Frauen der Feuerwehr genutzt und werden während der Bauarbeiten ausgelagert, um sie dann im neuen Sozialgebäude wieder einzubauen. David Koß und Guido Bell vom Bauhof der Stadt kommen zu Hilfe. Mit einem Radlader werden die schweren Maschinen verladen.

Derweil packen im oberen Geschoss die Mitarbeiter der Verwaltung des Rettungsdienstes Kartons. Der Umzug in das neue Verwaltungsgebäude in Strausberg steht bevor. Am Dienstag heißt es Abschied nehmen von Bad Freienwalde. Für den einen oder anderen schwingt ein bisschen Wehmut mit. Schließlich hat die Verwaltung der Gemeinnützigen Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH seit 26 Jahren ihren Sitz in dem Gebäude. Doch die meisten der elf Verwaltungsmitarbeiter und drei Hausmeister freuen sich, meint Geschäftsführer Armin Viert. Auf das komplett neue Gebäude. Das befindet sich Am Biotop 10 in Strausberg. „Dort haben wir tolle Bedingungen, vor allem für die Ausbildung“, so Viert.

Und was ist mit dem Rettungswagen, der bis dato in Bad Freienwalde stationiert war? „Der bleibt“, versichert Armin Viert. Das Fahrzeug steht in dem alten Gerätehaus. Notfallsanitäter und Rettungsassistent haben in der früheren Ortswehrführer-Wohnung vorerst Quartier bezogen. Der Rettungswagen werde auch künftig in Bad Freienwalde stationiert sein. „Wir denken über den Einsatz eines zweiten nach. Doch das ist noch nicht entschieden“, meint Armin Viert.