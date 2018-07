Dickes Lob für Eberswalde

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Ihre grundsätzliche Bereitschaft hatten die Stadtverordneten schon im Juli vorigen Jahres erklärt: Eberswalde könne sich vorstellen, etwa 30 Jesidinnen und Jesiden aufzunehmen, hieß es damals. Jetzt sieht es so aus, als ob das Hilfsangebot bald in Anspruch genommen wird. Im Spätsommer oder im Herbst sei mit der Ankunft der ersten Angehörigen der zumeist Nordkurdisch sprechenden religiösen Minderheit im Bundesland Brandenburg zu rechnen, die in ihrer Heimat, dem Norden des Iraks, seit August 2014 einen andauernden Völkermord ausgesetzt ist. Das hat Ursula Nonnemacher (61), die Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen im Landtag, auf ihrer politischen Sommertour gesagt, die sie auch in die Barnimer Kreisstadt geführt hat.

„Ich bin Eberswalde für den Beschluss ungemein dankbar, der in Brandenburg bislang leider nicht viele Nachahmer gefunden hat“, sagte die Abgeordnete, deren Fraktion den 2016 gefassten Landtagsbeschluss mitinitiiert hatte, jesidischen Kriegsopfern im Irak, insbesondere traumatisierten Frauen, zu helfen. Auch Staatssekretär Martin Gorholt (SPD) sei sein Einsatz in der Sache hoch anzurechnen, betonte Ursula Nonnemacher. Das Mitglied der Landesregierung habe die Lage in der Kriegsregion sondiert und das Projekt vorangetrieben, das vor allem Frauen eine Zuflucht geben soll, die von Kämpfern des IS vergewaltigt und versklavt wurden. Der Staatssekretär habe von 1200 stark traumatisierten Frauen gesprochen, die freigekommen seien und derzeit in Flüchtlingslagern in den Kurdengebieten leben würden. „Uns wurde mitgeteilt, dass Brandenburg etwa 60 Frauen und Kinder aufnehmen wird“, sagte die Landtagsabgeordnete. Dieser Schritt müsse gut vorbereitet sein. „Dazu gehören nochmalige Gespräche mit den Kommunen“, gab Ursula Nonnemacher eine Zusage von Martin Gorholt wieder.

Den Eberswalder Stadtverordneten hatte Bürgermeister Friedhelm Boginski zugesagt, dass es sich bei ihrer Bereitschaftserklärung um ein humanitäres Hilfsangebot handeln würde. „Bevor es tatsächlich zur Aufnahme kommt, muss ein gesonderter Beschluss her“, war von ihm im Juli 2017 betont worden.

Dass in Eberswalde etwa 1500 Geflüchtete zumindest vorübergehend eine neue Heimstatt gefunden haben, nannte Ursula Nonnebacher „eine grandiose Leistung“. Zumal das Zusammenleben hier absolut geräuschlos zu klappen scheine.

Es sei wichtig, dass die Kommunen bei ihrer Integrationsarbeit stärker als bisher finanziell unterstützt würden. „Der Eberswalder Bürgermeister ist nicht der Einzige, der dies anmahnt. Und er hat Recht“, betonte sie. Dies müsse bei der Haushaltsdebatte für 2019 im Landtag thematisiert werden, urteilte Ursula Nonnemacher.