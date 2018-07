Erster Seelower Handwerkstag

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Das Handwerk braucht dringend Nachwuchs. Die MOZ hat in dieser Woche ausführlich berichtet. Daraufhin gab es eine Reaktion. Im Sinne der Nachwuchswerbung wird es am 15. September auf dem Areal Schweizerhaus den ersten Seelower Tag des Handwerks geben. Unternehmen sind eingeladen, sich dort zu präsentieren.

Kalksandsteine zu einer Maurer verarbeiten, alte Holzfenster sanieren, Dach eindecken oder alte Holzbalken wieder herrichten – all das ginge nicht ohne versierte Handwerker. Das gesamte Areal am Schweizerhaus ist bestes Beispiel dafür, wie unverzichtbar solide Handwerksarbeit ist. So sieht es auch Uwe Hoppe, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Frankfurt. Deshalb habe man sich entschieden, in diesem Jahr den Tag des Handwerks, der bundesweit am 15. September begangen wird, auf dem Areal in Seelow gemeinsam auszurichten.

„Die denkmalgerechte Sanierung unseres Schweizerhauses wäre ohne Handwerker, die ganz individuell arbeiten, nicht denkbar gewesen“, betont Marion Krüger, Vorsitzende des gleichnamigen Seelower Heimatvereins. Die Pflege des Handwerks passe hervorragend in das Konzept des Vereins, der Vergangenes erhalten und Traditionen bewahren will. Schon Hugo Simon und sein Gartenarchitekt Alfred Kutter setzten bei der Anlage des Mustergutes auf die Leistungsfähigkeit der Handwerker vor Ort. Das noch Vorhandene wird jetzt bewahrt und saniert. Einzigartige Gebäude und Anlagen machen den kulturhistorischen Wert des Areals aus.

Seit vier Jahren gibt es eine Kooperation mit dem Oberstufenzentrum MOL. Azubis der Bauberufe haben an zahlreichen Vorhaben mitgewirkt. Sie halfen beim Eindecken des Daches am Trafohäuschen, richteten Brunnen wieder her oder wirkten im grünen Bereich. „Sie machen hier etwas, das Bestand hat und nicht nach dem Ausbildungstag abgerissen wird“, sieht es Marion Krüger. Jüngstes Projekt ist der Bau eines Backofens. Vielleicht schaffe man es, dass er bis zum 15. September in Betrieb gehen kann, hofft die Vereinschefin.

Mit dem Aktionstag will der Verein Handwerkern der Region eine Plattform bieten. Denn anders als bei Präsentationen oder Werbeveranstaltungen in Schulen können die Vertreter der verschiedenen Gewerke sowie der grünen Berufe am Beispiel zeigen, was sie machen. „Handwerksarbeit ist hoch interessant und modern“, unterstreicht Uwe Hoppe. Man brauche heute viel Innovation und gut ausgebildete Fachkräfte, die sowohl mit modernen Materialien umgehen als auch im denkmalpflegerischen Bereich, wo oft ohne Vorlagen gearbeitet werden muss, ordentliche Ergebnisse liefern können.

Die ersten Firmen haben ihr Kommen zugesagt. „Das sollen nicht nur jene sein, die bisher auf unserem Areal ihre Visitenkarte abgegeben haben“, betont Marion Krüger. Interessierte Unternehmen können sich an diesem Tag präsentieren, gern auch Bäcker. Dann müssen nicht die Vereinsmitglieder backen, sondern könnten Bäcker die Versorgung der Besucher übernehmen. Und zeigen, was den Unterschied zwischen industrieller und individueller Produktion ausmacht.

Die Handwerkskammer sichert mit einer breiten Publikumswerbung von Frankfurt bis Bad Freienwalde und Strausberg, dass viele Bürger von dem Tag erfahren und das Schweizerhaus ansteuern. „Mit den ersten Firmen ist abgesprochen, dass sie auch Angebote zum Mitwirken machen“, sagt Marion Krüger. Das heißt, sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene können sich selbst bei handwerklichen Tätigkeiten testen. Die Unternehmen erhalten die Chance, sich kostenfrei einem breiten Publikum vorzustellen.

Kontakt und Infos über Marion Krüger oder Henryk Friedrich, Tel. 03346 4291910, E-mail: info@heimatverein-seelow.de, www. heimatverein-seelow.de