Stadt für Zukunft sichern

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Nach dem Schuljahr ist vor dem Schuljahr. Während sich vom Erst- bis Zwölftklässer die Schüler eine verdiente Ruhepause gönnen, sind Vorschüler sicher bereits aufgeregt ob der Dinge, die auf sie ab 20. August zu kommen. In Rathenow werden in diesem Jahr 196 Jungen und Mädchen in acht erste Klassen eingeschult. Finden sie ausreichend Raum an den vier Grundschulen der Kreisstadt, müssen 63 Kinder zurzeit auf einen Kita-Platz warten.

Aus Sicht von Hans-Jürgen Lemle, Erster Beigeordneter der Stadt Rathenow, führten drei Aspekte zu einer wachsenden Zahl von Einschülern. „Es ist erfreulich, dass wir einen Zuzug von Familien registrieren können, erfreulich ist auch die Entscheidung von Eltern für ein zweites Kind. Nicht einzuschätzen dagegen war die Zahl der Flüchtlingskinder“, so Lemle. Er rechnet für die kommenden Jahren damit, dass an den Grundschulen der Kreisstadt neun oder gar zehn erste Klassen eingeschult werden müssen.

Fahren dann die hiesigen Schulen in einigen Jahren in Volllast, was die Schülerzahlen anbelangt, sieht Hans-Jürgen Lemle dennoch keinen Bedarf, Schulen zu erweitern. „Uns steht der Geburtenknick der 1990er Jahre ins Haus. Damals wurden halb so viele Kinder geboren als zuvor. So haben wir nun nur halb so viele Menschen im geburtsfähigen Alter“, prognostiziert er.

Galt vor Jahren noch, dass die Zahl der Einschüler zurückgehe, nur sechs erste Klassen gefüllt werden können und eine Grundschule geschlossen werden müsse, ist davon nun nicht mehr die Rede. Vor zwei Jahren beschlossen die Stadtverordneten gar, dass die Schulbezirke zur geordneten Verteilung der Kinder auf die städtischen Schulen wieder eingeführt werden. Drei Klassen werden in der im kommenden Schuljahr Grundschule Am Weinberg eingerichtet, zwei in der Geschwister-Scholl-Grundschule, ebenfalls zwei an der Jahn-Grundschule und eine Klasse in der Otto-Seeger-Grundschule in Rathenow-West.

Weiterer Zuwachs ist bereits abzusehen. Im kommenden Schuljahr stehen 213 auf der Einschulungs-Liste, 2021 sind es sogar 228 – also mehr als eine Klassenstärke mehr als in diesem Jahr. Dabei schiebt die Stadt einen „Berg“, wie es Hans-Jürgen Lemle nennt, vor sich her. Mehr als 50 Kinder wurden in diesem Jahr zurückgestellt, die erst im kommenden Jahr eingeschult werden. „Das sind gut zwei Klassen“, so Lemle zur Verdeutlichung. Sicher werden auch im kommenden Jahr wieder Jungen und Mädchen zurückgestellt werden, so dass sich die Zahlen in etwa ausgleichen.

Maximal zehn erste Klassen können die Grundschulen in einem Schuljahr aufnehmen. Allerdings werden die Kinder nur bis zum Mittag unterrichtet. Danach steht die Hortbetreuung an. An diesem Punkt muss die Stadt einige Anstrengungen unternehmen.

„Werden zehn erste Klassen benötigt, müssen wir an der Jahn-Grundschule wieder drei Klassen einschulen. Dann muss der Hort in der Jahnstraße Platz finden“, spricht Lemle auf das Gebäude mit der Hausnummer 34 an. Ende kommenden Jahres soll es für den Hortbetrieb umgestaltet sein, so dass diese Bildungseinrichtung bereits zum Schuljahr 2019/2020 drei erste Klassen aufnehmen kann.

Auf den Weg gebracht haben die Abgeordneten mit ihrem Beschluss in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung zudem den Umbau der Otto-Seeger-Grundschule. Da dürfte also nichts aus dem schulplanerischen Ruder laufen.

Indes erscheint die Stadt in Sachen Kita-Betreuung von den Entwicklungen überrannt zu werden. Sind doch in den zurückliegenden fünf Jahren durchschnittlich rund 23 Kinder jährlich mehr geboren worden, als in den davor liegenden fünf Jahren. Vor fünf Jahren auch nicht absehbar war die Ankunft zahlreicher Familien mit ausländischen Wurzeln. Auch die haben erheblichen Einfluss auf die Steigerung der Geburtenzahlen. Insgesamt stehen derzeit 63 Kinder auf der Warteliste für einen Betreuungsplatz in einer Rathenower Kita. Davon sind es 48 Kinder mit Migrationshintergrund.

„Wir haben kein Problem, die Kinder in unseren Einrichtungen unterzubringen, deren Eltern Arbeit haben. Aber auch alle anderen Kinder und jene mit ausländischen Wurzel müssten dringend betreut werden“, weist Lemle auf das Thema Integration hin. Eigentlich bräuchte die Kreisstadt dringend eine zusätzliche Kita. „Im Außenbereich macht solch eine Einrichtung aber wenig Sinn, gerade für Familien mit Migrationshintergrund, die nicht so beweglich sind“.

Rathenows Erster Beigeordneter meint, dass eine solche neue Einrichtung in der Innenstadt oder in der Nähe des Bahnhofs entstehen müsste. „Dafür brauchen wir aber finanzielle Unterstützung“, so Lemle. Da diese kaum in Sicht ist, sucht die Stadt nach Kapzitätserweiterungen in den bestehenden Kitas und setzt auf den wachsende Betreuung durch Tagesmütter und -väter. Die zusätzlichen Kitaplätze sind aber nicht nur zur Bewältigung gegenwärtiger Herausforderungen wichtig: „Wir müssten eine weitere Kita haben, um zukunftsfähig zu sein und weiter attraktiv für junge Familien“, so Lemle.