Fotos sollen Wände des Alten Rathauses zieren

Patrik Rachner

Brieselang Fotosafari durch Brieselang: Der Seniorenbeirat der Gemeinde hat eine ganz besondere Aktion initiiert. So sollen im Alten Rathaus, in dem – nach den noch laufenden Umbauarbeiten – unter anderem die Bibliothek ihr neues Domizil haben wird, künftig im Treppenhaus Fotografien mit Motiven aus Brieselang dauerhaft gezeigt werden.

Gefragt sind deshalb alle Bürger der Gemeinde. Sie können besondere Bilder mit Brieselang-, Bredow- oder Zeestow-Bezug einreichen. Die Motive können sowohl historische als auch neue Aufnahmen, die aus dem privaten Archiv stammen, umfassen. Von Sonnenuntergängen am Nymphensee über besondere Feste bis hin zu ansehnlichen und originellen Schnappschüssen ist vieles möglich. Wichtig ist eine Bildunterschrift und der Autorenname sollte nicht fehlen. Der Datenschutz sollte zudem beachtet werden, da die Momentaufnahmen öffentlich gezeigt werden. Eine Jury des Seniorenbeirates wählt die subjektiv empfundenen schönsten Werke aus.

„Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wir hoffen auf zahlreiche Rückmeldungen“, sagt Anneliese Eis, Vorsitzende des Seniorenbeirates. Bürgermeister Wilhelm Garn begrüßt die Aktion: „Das ist ganz in unserem Sinne. Die Bibliothek ist ein Anlaufpunkt für alle Menschen, die in unserer Gemeinde leben. Insofern können wir so den Brieselangern unseren Respekt zollen. Sie sollen sich in dem bald sanierten Haus schließlich wohl fühlen.“ Selbiges gilt natürlich für Hochzeitsgesellschaften. Denn im Alten Rathaus sollen künftig auch Trauungen stattfinden. Ein Veranstaltungs- und Lesesaal runden das neue Profil dort ab.

Die Fotografien sollen mit einem speziellen Schutzlack versehen und im Treppenaufgang angebracht werden. Ein offizieller Festakt ist ebenfalls in Planung.

Kontakt/Infos: Anneliese Eis, Vorsitzende des Seniorenbeirates, unter 033232/35555. Die Fotos können per Mail jeweils an: kommunikation@brieselang.de oder sb.brieselang@gmx.de gesendet werden. Wer keine technischen Kapazitäten hat, kann ein Bild auch persönlich beim Sitzungsdienst im Rathaus einreichen.