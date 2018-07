Wespen töten ist verboten

Silvia Passow

Havelland Kaum ist der Tisch gedeckt, sind sie auch schon da, Wespen. Man könnte glauben, sie haben so etwas wie einen Beobachterposten eingerichtet, direkt über der Terrasse oder dem Balkon, mit freiem Blick auf den Tisch. Wespen, nervige Gäste, kaum eingeladen, fallen sie über Kuchen genauso her, wie über frisch Gegrilltes, wählerisch sind sie dabei nicht. Der Ärger ist vorprogrammiert. Zeit, sich mal mit den ungebetenen Gästen etwas näher zu beschäftigen.

Zunächst einmal, die viel größere Hornisse ist optisch wie akustisch eindrucksvoller, gefährlicher ist die größte heimische Wespenart aber nicht - weder sie selbst, noch ihr Stich. Von den in Deutschland acht heimischen Wespenarten haben es nur zwei Arten auf unsere Speisen und Getränke abgesehen. Alle anderen laden sich nicht selbst ein, haben noch nicht einmal ein Interesse an unseren gedeckten Tischen. Aber wie so oft, ist der Ruf erst ruiniert, leiden auch die anderen. Und so werden immer wieder Wespennester der unaufdringlichen Arten, wie der Langkopfwespe, vorsorglich vernichtet.

Es sind die Deutsche und die Gemeine Wespe (Vespula germanica und Vespula vulgaris), die uns die Nahrung streitig machen und zur Plage werden können. Was ist sinnvoll und was sollte man besser lassen, damit die gemütliche Runde nicht mit schmerzhaften Stichen und wildem Gefuchtel enden soll. Hier ein paar Tipps des NABU.

Angstschweiß lässt sich grundsätzlich schwer vermeiden, nur sollte man wissen, dass genau dieser einen Angriff auslösen kann. Auch hektische Bewegungen werden von den Tieren als Bedrohung wahrgenommen. Wegpusten ist auch ungünstig, dass in der Atemluft enthaltene Kohlendioxid gilt unter Wespen als Alarmsignal. Parfum, Cremes und sogar Holzmöbelpolitur können auf Wespen sehr anziehend wirken, ebenso wie bunte Kleidung.

Was für Ruhe beim Essen sorgen kann, ist zunächst Speisen abdecken und nach dem Essen wegräumen, Kindern den Mund säubern, damit sich auch hier keine Wespe eingeladen fühlt.

Während des Essens kann eine Ablenkfütterung die Situation entschärfen. Am besten eignen sich dafür überreife Weintrauben, wie kürzlich erst in einem Experiment für „Jugend forscht“ nachgewiesen wurde. Fünf bis zehn Meter vom Esstisch aufgestellt und Ruhe ist. Aber auch hier wieder Achtung: Unverdünnte Marmeladen und Honig erzielen eine umgekehrte Wirkung, sie lassen die Tiere aggressiv werden. Getränke zum anlocken führen dagegen zu einem qualvollen Tod der Tiere.

Das Töten der Wespen ist übrigens verboten, wie auch das Entfernen der Nester ohne triftigen Grund. Die Bußgelder hierfür sind in den Bundesländern unterschiedlich hoch. In Brandenburg können hier bis zu 13.000 Euro für die Tötung einer Wespe fällig werden, für eine seltene, geschützte Art sogar bis 65.000 Euro.

Einen Mengenrabatt gibt es hier, nach aktuellen Kenntnisstand, eigentlich nicht, dennoch die gleichen Bußgelder gelten auch für das Beschädigen oder Entfernen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Ausgenommen sind hier Fälle von Notwehr, Allergiker zum Beispiel. Es ist aber auch eher selten, dass solche Fälle vor Gericht landen. Geschützt sind zum Beispiel Kreiselwespen oder Knopfhornwespen.

Was nun tun, wenn die Wespen ihr Nest an strategisch ungünstiger Stelle eingerichtet haben? Auf keinen Fall selbst Hand anlegen. Möglicherweise ist eine friedliche Koexistenz doch denkbar. Wespennester umsiedeln oder entfernen und Hilfe bei Problemen anbieten, das kann der örtliche Imker, der Schädlingsbekämpfer, die Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Die örtliche Feuerwehr ist nur zuständig, wenn akute Gefahr vom Nest ausgeht.