Stierkampf-Rennen und Macarena-Tanz

Cornelia Link-Adam

Berkenbrück „Olè“ hallt es über den Platz. Kastagnetten klappern, es wird auf Windmühlenflügel geworfen. Die Spanien-Woche in der Kita „Löwenzahn“ endete am Freitag mit einem buntes Abschlussfest.

Es war bereits die zwölfte Motto-Woche der Löwenzähne. Jeden Sommer steht ein anderes Land im Mittelpunkt. In Spanien, so erzählten beispielsweise Marie (4), war sie schon öfter, hat sogar dort mit den Eltern eine Wohnung. Andere kennen das Land vom Urlaubsreisen. Und nun kam Spanien nach Berkenbrück. Seit Montag verwandelte sich das Team um Kita-Chefin Sylvie Utikal und dem aktiven früheren Elternsprecher Holger Rohne in spanische Señoritas und Don Holgredo. Alle trugen passende Kleider, vermittelten viel über Land und Leute. Dazu wurden Flaggen-Puzzles gemacht, auch Kastagnetten aus Pappe und Kronkorken gebastelt. „Und es ist wirklich erstaunlich, wie viel sich die Kinder merken, beispielsweise zu den Schulnoten und über den höchsten Berg“, erklärte der Berkenbrücker beim Quiz stolz.

Da war am Freitag das Fest schon in vollem Gange. Die Gruppen der Frösche, Fische und Grashüpfer hatten sich schmuck herausgeputzt, liefen Mitmach-Stationen ab. Es wurde zu „Macarena“ und „Bailando“ getanzt, neben der Castell-Burg (Sandkasten) flogen Bälle auf die selbstgebaute Windmühle aus der Don Quijote-Geschichte und Don Holgredo schickte die gut 50 Kids in den Stierlauf wie in Pamplona mit Zeitungen, roten Halstüchern und Plüschtier „Zorro“. Das fand besonders Jolina (5) ganz toll. Als Mittagsmahl wurde Gazpacho (kalte Gemüsesuppe) mit Sangria (Trauben- und O-Saft) gereicht. Und zum Abschluss wurde ein wie jedes Jahr gemeinsam gebauter Kuchen verspeist – in Form der Sagrada Família (Basilika in Barcelona) mitsamt der Königsfamilie um Felipe VI. als Legomännchen davor.