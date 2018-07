Vereine und Sponsoren ermöglichen Basketballanlage

Friedhelm Brennecke

Lehnitz (MOZ) Nur eine starke Gemeinschaft, in der jeder gerne anpackt und im Rahmen seiner Möglichkeiten etwas gibt, könne am Ende ein großes Projekt realisieren. Dies hatte der Lehnitzer Ortsvorsteher Matthias Hennig (SPD) kürzlich bereits während des Sommerfestes der Grundschule betont. Schon dort gestalteten viele ein buntes Programm, an das sich alle gern erinnern.

Aber auch ein anderes Vorhaben konnte nur gelingen, weil viele geholfen haben. Hennig meint die beiden Basketballkörbe, die in dieser Woche auf dem Lehnitzer Sportplatz installiert wurden. Der Weg zu ihrer Realisierung sei zwar lang gewesen, gelohnt habe sich der Einsatz aber allemal. Die Hoffnung, das Vorhaben über den städtischen Haushalt zu finanzieren, habe sich nicht bewahrheitet. Auch für den anstehenden Doppelhaushalt sei die Maßnahme „geschoben“ worden.

„Deshalb haben wir, die Verantwortlichen des Schul- und Hortfördervereins, uns überlegt, die Korbanlagen selbst zu finanzieren“, sagt der Ortsvorsteher. Großzügige Lehnitzer Sponsoren, der Verein Triangel und der Ortsvorsteher hätten das Geld gegeben, die Herstellerfirma der Korbanlage habe Skonto gewährt und durch das Selbstabholen der Geräte seien Transportkosten gespart worden. Dafür dankt Matthias Hennig allen, die geholfen haben – auch den Mitarbeitern des Stadthofs, die die Anlage installiert haben, und der Stadt, die die Verkehrssicherungspflichten übernehmen wird. (bren)